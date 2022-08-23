Экономика 23.08.2022 08:45 Новости компаний
0
23.08.2022 08:45 Новости компаний
Востребованность интернет-эквайринга от Сбербанка продолжает расти. Так в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях за первые 7 месяцев 2022 года объем транзакций увеличился почти на 19% и составил 11,7 млрд рублей.
Наиболее востребованными категориями при оплате через интернет-эквайринг стали: оплата ЖКХ – 27% и доставка еды из кафе и ресторанов – 23,5%. Также среди наиболее популярных категорий: покупка автозапчастей и пассажирские перевозки.
Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Оплачивать покупки и услуги в интернете для многих уже стало привычным делом. Сервисы Сбербанка предоставляют широкий спектр возможностей. Благодаря сервису SberPay для совершения покупок в интернете не надо вводить данные банковской карты, так как сервис позволяет проводить оплату через приложение Сбербанк Онлайн. Это значительно упрощает процесс совершения покупок, а также повышает безопасность».
Платёжный сервис SberPay позволяет проводить онлайн-оплату в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчётов. Использование SberPay бесплатно для всех пользователей СберБанк Онлайн и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.
ВТБ: подписка на авто в среднем на 20% выгоднее покупки машины23.08.2022 09:57
Экономика 23.08.2022 09:57
«Надеются на себя»: волгоградцы посадили картофеля больше, чем фермеры22.08.2022 18:19
Экономика 22.08.2022 18:19
Волгоградский «КАУСТИК» стал первым химическим предприятием региона - участником образовательного кластера22.08.2022 15:35
Экономика 22.08.2022 15:35
Банк «Открытие» запустил накопительный счет в юанях22.08.2022 15:01
Экономика 22.08.2022 15:01
Сбер расширяет аудиторию клиентов с льготными условиями потребительского кредитования22.08.2022 14:37
Экономика 22.08.2022 14:37
Сбер снизит комиссию по SberPay QR для бизнеса22.08.2022 13:40
Экономика 22.08.2022 13:40
Банк «Открытие» подарит деньги новым клиентам-предпринимателям22.08.2022 12:53
Экономика 22.08.2022 12:53
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией оборудование для хранения и обработки зерновых в Волгоградской области22.08.2022 12:23
Экономика 22.08.2022 12:23
Всего 19% волгоградцев получают зарплату выше средней22.08.2022 11:18
Экономика 22.08.2022 11:18
ВТБ снизил до 1 рубля стоимость дополнительных услуг в рамках РКО22.08.2022 11:00
Экономика 22.08.2022 11:00
Прибыль группы «Росгосстрах» по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублей22.08.2022 09:57
Экономика 22.08.2022 09:57
ВТБ запускает новый вклад под 7,4%22.08.2022 09:40
Экономика 22.08.2022 09:40
Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых19.08.2022 15:09
Экономика 19.08.2022 15:09
ВТБ Лизинг запустил выгодное предложение для аграриев19.08.2022 15:06
Экономика 19.08.2022 15:06
Банк «Открытие»: владельцев последних моделей iPhone среди клиентов стало в полтора раза больше19.08.2022 14:30
Экономика 19.08.2022 14:30