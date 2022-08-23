Экономика

В Поволжье на 19% увеличился объем транзакций через интернет-эквайринг от Сбера

Экономика 23.08.2022 08:45 Новости компаний
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23.08.2022 08:45 Новости компаний


Востребованность интернет-эквайринга от Сбербанка продолжает расти. Так в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях за первые 7 месяцев 2022 года объем транзакций увеличился почти на 19% и составил 11,7 млрд рублей. 

Наиболее востребованными категориями при оплате через интернет-эквайринг стали: оплата ЖКХ – 27% и доставка еды из кафе и ресторанов – 23,5%. Также среди наиболее популярных категорий: покупка автозапчастей и пассажирские перевозки. 

Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: 
«Оплачивать покупки и услуги в интернете для многих уже стало привычным делом. Сервисы Сбербанка предоставляют широкий спектр возможностей. Благодаря сервису SberPay для совершения покупок в интернете не надо вводить данные банковской карты, так как сервис позволяет проводить оплату через приложение Сбербанк Онлайн. Это значительно упрощает процесс совершения покупок, а также повышает безопасность».

Платёжный сервис SberPay позволяет проводить онлайн-оплату в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчётов. Использование SberPay бесплатно для всех пользователей СберБанк Онлайн и не требует установки дополнительных приложений на смартфон. 


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