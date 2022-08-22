Экономика

Сбер расширяет аудиторию клиентов с льготными условиями потребительского кредитования

Экономика 22.08.2022 14:37 Новости компаний
0
22.08.2022 14:37 Новости компаний


Клиентам СберБанка, которые решат воспользоваться новой услугой «самостоятельный зарплатный клиент», будут доступны льготные условия по потребительским кредитам. Такие же условия имеют клиенты, которые уже получают зарплату на карту Сбера.
На прошлой неделе Сбер анонсировал новую уникальную услугу — «самостоятельный зарплатный клиент». Это клиенты, которые будут переводить на карту Сбера часть своего дохода, даже те, кто уже получает зарплату на карты других банков. Это даст им возможность в дальнейшем воспользоваться привилегиями и специальными условиями по продуктам банка, доступным только зарплатным клиентам Сбера. 
Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и Сберегать» СберБанка:
«Мы всегда понимали, что есть клиенты, которые считают Сбер своим «домашним» банком, хотя получают зарплату на карту другого банка и не всегда имеют возможность его менять. Наша новая программа меняет ситуацию на рынке. Теперь клиенты, которые захотят стать «самостоятельным зарплатным клиентом», получат процентные ставки по потребительским кредитам ниже — до трех процентных пунктов, наравне с клиентами зарплатного проекта». 
Для того чтобы стать «самостоятельным зарплатным клиентом», нужно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Сервисы» на главном экране выбрать опцию «Поступления» — «Зарплата» — «Пополнять самостоятельно» — «Подтвердить доход». После этого в результате переадресации на портале Госуслуг нужно дать банку согласие на обработку персональных данных и подтверждение своего дохода. 
Когда доход будет подтверждён, в приложении СберБанк Онлайн во вкладке «Поступления» потребуется выбрать опцию «Пополнить из другого банка». Система подскажет, сколько денег необходимо внести исходя из размера подтверждённого дохода. Пополнить карту Сбера можно как переводом, так и наличными через банкомат. 
На третий месяц после выполнения этих условий привилегии зарплатных клиентов станут доступными. 
Сервис реализован для пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн на устройствах Андроид.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.08.2022 18:19
Экономика 22.08.2022 18:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.08.2022 15:35
Экономика 22.08.2022 15:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2022 15:01
Экономика 22.08.2022 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2022 13:40
Экономика 22.08.2022 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2022 12:53
Экономика 22.08.2022 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2022 12:23
Экономика 22.08.2022 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2022 11:18
Экономика 22.08.2022 11:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.08.2022 11:00
Экономика 22.08.2022 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2022 09:57
Экономика 22.08.2022 09:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.08.2022 09:40
Экономика 22.08.2022 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2022 15:09
Экономика 19.08.2022 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2022 15:06
Экономика 19.08.2022 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2022 14:30
Экономика 19.08.2022 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2022 13:38
Экономика 19.08.2022 13:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2022 13:04
Экономика 19.08.2022 13:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:38
В Волгограде за аферу с 11 млн рублей осужден глава КПК «Депозит»Смотреть фотографии
18:19
«Надеются на себя»: волгоградцы посадили картофеля больше, чем фермерыСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде снова откладывается ремонт путепровода на ул. МенделееваСмотреть фотографии
16:51
Природоохранный прокурор проверил реабилитацию водоемов под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:21
Продавцы навоза и песка довели до стресса жительницу СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Старый Mercedes лишился колеса в ДТП на проспекте Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
Тело 46-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:35
Волгоградский «КАУСТИК» стал первым химическим предприятием региона - участником образовательного кластераСмотреть фотографии
15:06
100-метровый флаг РФ развернули в подшефном Волгоградской области районе ЛНРСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде оперативники накрыли офис черных кредиторов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
«Изъяли три коробки с патронами»: суд изучит вещдоки по делу экс-главы волгоградского СК МузраеваСмотреть фотографии
14:06
«Концессии водоснабжения»: самовольное подключение — это грубое правонарушениеСмотреть фотографии
13:17
Огненное шоу и водопад фейерверков: в ЦПКиО Волгограда с размахом отпразднуют День флага РФСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде в окнах студенческого общежития появился символ ZСмотреть фотографии
12:23
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией оборудование для хранения и обработки зерновых в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде студента взяли во время разборки чужого авто на запчастиСмотреть фотографии
11:50
Сама искала с фонариком: в лесу после ссоры с любимой нашли труп 55-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде гость до смерти избил хозяина квартиры из-за женщиныСмотреть фотографии
11:18
Всего 19% волгоградцев получают зарплату выше среднейСмотреть фотографии
10:55
Волгоградский губернатор поставил задачи к 1 сентябряСмотреть фотографии
10:45
Муж во время застолья в Волжском ударил ножом женуСмотреть фотографии
10:42
Женщина госпитализирована: в Волгограде на видео попал таран иномарки на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
«Ростелеком» поддержит цифровую трансформацию Государственной фельдъегерской службыСмотреть фотографии
09:57
Двое парней разбились в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:57
Прибыль группы «Росгосстрах» по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублейСмотреть фотографии
09:50
Волгоградскую область вновь ждет испытание жарой до +35 °ССмотреть фотографии
09:49
Убежавшего от волка марафонца потребовали наградить волгоградские зрители ULTRA 100Смотреть фотографии
09:34
В Волгограде малыш надкусил ртутный термометр и попал в больницуСмотреть фотографии
09:23
Военные отразили условную химатаку под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:10
Новый главврач назначен в больнице №5 в ВолгоградеСмотреть фотографии
 