Всего 19% волгоградцев получают зарплату выше средней

Экономика 22.08.2022 11:18
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22.08.2022 11:18
Волгоградская область заняла 52-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА-Рейтинг, аналитики подсчитали, что в регионе всего 19,4% получают зарплату выше средней по стране. А тех, чья зарплата выше двух средних, в Волгоградской области и того меньше – всего 2,5%.
По уже сложившейся традиции на первой строчке рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там выше средней зарплаты по стране получают более 70% работников. Следом идут Чукотский, Ненецкий, Ханты-Мансийский округа. В десятку лидеров ожидаемо вошли Москва и Санкт-Петербург. На последней позиции оказалась Ивановская область, здесь показатель не превышает 10%.
Среди ближайших соседей Волгоградской области ситуация с зарплатами лучше в астраханском и саратовском регионах. Так, Астраханская область заняла в рейтинге 38-е место с показателями 24,3% и 4,4% соответственно. Саратовская область расположилась на 48-м месте. Здесь доля жителей, получающих зарплату выше средней, составила 20,2%, а тех, кто получает зарплату выше двух средних, - 3,3%.
А вот Ростовская область оказалась позади Волгоградской области. Аналитики поставили ее на 65-е место с показателями 15,9% и 3,1%.
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