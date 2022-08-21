В Камышине внедорожник врезался в дерево: трое пострадавших









В Камышине три человека пострадали в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около восьми вечера.

«УАЗ Патриот» под управлением 44-летнего водителя на ул. Фабричная вылетел на обочину и врезался в дерево.







В результате ДТП водитель, а также его 42 и 34-летний пассажиры доставлены в медучреждение.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области



