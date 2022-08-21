Расследования

Житель Волгоградской области хранил дома две осколочные гранаты

Расследования 21.08.2022 09:58
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21.08.2022 09:58



Полицейские Отделения МВД России по Котовскому району задержали 40-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту оружия. В его доме оперативники обнаружили и изъяли две гранаты, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.   

Экспертиза  показала, что ручные осколочные гранаты пригодны к использованию. Выяснилось, что боеприпасы мужчина нашел во время раскопок на местах боев времен ВОВ и  хранил у себя в качестве экземпляров личной коллекции.

Следователями Отделения МВД России по Котовскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ – «Незаконное хранение оружия».  Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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