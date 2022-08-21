Житель Волгоградской области хранил дома две осколочные гранаты









Полицейские Отделения МВД России по Котовскому району задержали 40-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту оружия. В его доме оперативники обнаружили и изъяли две гранаты, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.



Экспертиза показала, что ручные осколочные гранаты пригодны к использованию. Выяснилось, что боеприпасы мужчина нашел во время раскопок на местах боев времен ВОВ и хранил у себя в качестве экземпляров личной коллекции.Следователями Отделения МВД России по Котовскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ – «Незаконное хранение оружия». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.