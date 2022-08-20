В открывшемся магазине H&M в Волгограде выстроились очереди

В Дзержинском районе Волгограда даже спустя несколько дней после открытия магазина одежды и обуви шведского бренда H&M в ТРК «Мармелад» отмечается «наплыв» покупателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, волгоградцы выстраиваются в довольно внушительные очереди.

— Магазин открылся 17 августа. Никакой информации о происходящих торговых процессах и акциях мы не владеем, — заявили в администрации торгового центра.

В ТРЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда магазин сети H&M открылся 12 августа. Некоторые покупатели разочаровались, так как вместо распродажи их ждали вещи из прошлогодних коллекций по завышенным ценам.

Напомним, ранее компания H&M объявила об уходе из России в связи с проводимой спецоперацией по защите мирного населения ДНР и ЛНР. Позже появилась информация о грядущей распродаже остатков, анонсированной на первое августа. Затем планы сети вновь поменялись — принято решение отказаться от продажи уцененных вещей.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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