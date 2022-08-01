«Сегодня же обещали»: в Волгограде сорвалось открытие магазинов H&M





Магазины шведского бренда одежды и обуви H&M не открылись в Волгограде 1 августа вопреки растиражированным анонсам. Однако, как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в торгово-развлекательном комплексе «Мармелад» сотрудники одно из торговых точек данного бренда спешно приводили в порядок площади.

– Некоторые волгоградцы этим утром специально приехали в торгово-развлекательный комплекс, однако их ждало разочарование, – сообщает корреспондент информагентства. – На рольставнях по-прежнему висит старое объявление о приостановке работы магазина.





– Мы сегодня встали пораньше, чтобы успеть забежать и купить ребенку и моей маме вещи, – поделилась волгоградка Мария Степанова. – Сегодня же обещали открыть, но что-то пошло не так, видимо. Я тут даже встретила людей, которые с области приехали чтобы закупиться. Минут пять назад развернулись и поехали обратно домой.

Сотрудники H&M затруднились назвать покупателям дату открытия, но не скрывают, что сегодня ведется подготовка зала к скорому открытию.

– Руководство нам не сообщает о дате открытия, – пояснила одна из продавцов. – Пока что мы только готовимся и приводим зал в порядок.





Напомним, ранее компания H&M объявила об уходе из России в связи с спецоперацией на Украине. Позже сообщалось о распродаже остатков 1 августа. После этого в компании вновь заявили об изменении планов: на этот раз отказались от распродажи, но открытие не переносилось и должно было состояться сегодня в 10.00.