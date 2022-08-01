Общество

«Сегодня же обещали»: в Волгограде сорвалось открытие магазинов H&M

Общество 01.08.2022 12:38
0
01.08.2022 12:38


Магазины шведского бренда одежды и обуви H&M не открылись в Волгограде 1 августа вопреки растиражированным анонсам. Однако, как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в торгово-развлекательном комплексе «Мармелад» сотрудники одно из торговых точек данного бренда спешно приводили в порядок площади. 

– Некоторые волгоградцы этим утром специально приехали в торгово-развлекательный комплекс, однако их ждало разочарование, – сообщает корреспондент информагентства. – На рольставнях по-прежнему висит старое объявление о приостановке работы магазина. 


– Мы сегодня встали пораньше, чтобы успеть забежать и купить ребенку и моей маме вещи, – поделилась волгоградка Мария Степанова. – Сегодня же обещали открыть, но что-то пошло не так, видимо. Я тут даже встретила людей, которые с области приехали чтобы закупиться. Минут пять назад развернулись и поехали обратно домой. 

Сотрудники H&M затруднились назвать покупателям дату открытия, но не скрывают, что сегодня ведется подготовка зала к скорому открытию.   

– Руководство нам не сообщает о дате открытия, – пояснила одна из продавцов. – Пока что мы только готовимся и приводим зал в порядок. 


Напомним, ранее компания H&M объявила об уходе из России в связи с спецоперацией на Украине. Позже сообщалось о распродаже  остатков 1 августа. После этого в компании вновь заявили об изменении планов: на этот раз отказались от распродажи, но открытие не переносилось и должно было состояться сегодня в 10.00. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
01.08.2022 17:01
Общество 01.08.2022 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 15:42
Общество 01.08.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 11:17
Общество 01.08.2022 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.08.2022 09:25
Общество 01.08.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 08:38
Общество 01.08.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2022 08:00
Общество 01.08.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 19:49
Общество 31.07.2022 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 18:20
Общество 31.07.2022 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 17:13
Общество 31.07.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 16:17
Общество 31.07.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 15:07
Общество 31.07.2022 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 12:59
Общество 31.07.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 10:32
Общество 31.07.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 09:25
Общество 31.07.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 07:59
Общество 31.07.2022 07:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
Мэрия Волгограда заказывает на 58 часов эвакуаторыСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградской области ликвидируют очаг африканской чумы свинейСмотреть фотографии
15:42
Под Волгоградом образовалась 8-километровая пробка из-за смертельного ДТПСмотреть фотографии
14:58
«Погибли отец и мать мальчика»: в тройном ДТП под Волгоградом разбились две семьиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
Под Волгоградом мужчину зарезал отлетевший диск болгаркиСмотреть фотографии
14:18
Трое погибли и трое ранены в массовой аварии на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:10
Двухлетние близнецы упали с высоты второго этажа в КамышинеСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде нашли решение проблемы с упаковкойСмотреть фотографии
13:46
«У одного – перелом черепа»: в Волгограде разбились еще двое электросамокатчиковСмотреть фотографии
12:54
«Нас кто-то поджигает»: в Волгограде в третий раз вспыхнуло общежитие на ЖолудеваСмотреть фотографии
12:38
«Сегодня же обещали»: в Волгограде сорвалось открытие магазинов H&MСмотреть фотографии
12:08
Волгоградцу дали 5 лет за жульничество с чужим миллиономСмотреть фотографии
11:33
Еще один ребенок стал жертвой ядовитого паука в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:18
Экологи нашли источник отравившего рабочего газа под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Детский центр «Рассвет» при поддержке АО «КАУСТИК» отпраздновал 45-летний юбилейСмотреть фотографии
11:15
Не успел отойти в сторону: водителя КАМАЗа засыпало зерном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Жильцов высотки в центре Волгограда эвакуировали из-за пожараСмотреть фотографии
09:43
Суд в Волгограде 2 августа рассмотрит жалобы виновных в смерти риелтораСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградскую область пришла жара до +38Смотреть фотографии
09:09
Агентство «НКР» подтвердило Банку Уралсиб рейтинг на уровня A-.ru, повысив прогноз до «Позитивного»Смотреть фотографии
08:49
Уехала в 19: волгоградку осудили за шесть лет, проведенные в СирииСмотреть фотографии
08:38
Осиротевшей собаке из Камышина подыскали новый домСмотреть фотографии
08:00
За неделю клещи покусали 63 жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:49
В 6 районах Волгограда отключат свет 1 августаСмотреть фотографии
18:20
«Как с цепи сорвались»: волгоградцев возмутили фуры, «убивающие» асфальт в жаруСмотреть фотографии
17:13
Накапливание вещей и многословность: как волгоградцам распознать неизлечимую болезньСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде простились с погибшим на Украине политтехнологомСмотреть фотографии
15:07
Инджи и Спартак: какие редкие имена дают волгоградцы детямСмотреть фотографии
14:14
Увеличение пенсий и зеленый свет налоговикам: какие законы вступят в силу в августеСмотреть фотографии
12:59
Врачи сообщили о состоянии пострадавших москвичей в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
 