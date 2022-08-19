Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых

Экономика 19.08.2022 15:09 Новости компаний
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19.08.2022 15:09 Новости компаний
Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых с 30 до 15% от стоимости жилья. Данная мера распространяется на базовые ипотечные программы банка «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» и льготные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека» при приобретении жилья в новостройке, а для программы «Дальневосточная ипотека» — и на вторичном рынке. Исключения — индивидуальное жилищное строительство и рефинансирование.
Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, самозанятые должны быть зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера либо подтвердить доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).
-Мы унифицировали минимальный размер первоначального взноса по ипотеке: теперь он составляет 15% и для работающих по найму, и для самозанятых. Сегодня в сервисе Сбера "Своё дело" зарегистрировано уже более миллиона человек, и тем из них, кто задумывается об ипотеке, снижение взноса позволит быстрее решить жилищный вопрос, ведь для оформления кредита потребуется вдвое меньшая сумма собственных средств, - комментирует Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
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