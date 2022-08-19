Экономика

Рост бизнес-активности зафиксирован экспертами в России. Так ли это, рассказал Олег Савченко

Экономика 19.08.2022 12:52
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19.08.2022 12:52

 

Эксперты Высшей школы экономики фиксируют рост экономической активности в России. В основе – увеличение количества новых юридических лиц и сокращение количества ликвидированных компаний. Подтверждают данную информацию и представители власти. Своим видением ситуации и причин, которые привели к позитивной динамике, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко. 

Без всякого лукавства: в России действительно открываются новые компании. В первую очередь это связано с тем, что в огромном сегменте российской экономики освободились места, которые приносили прибыль, давали дивиденды, развивались, строились. Но по каким-то причинам (в основном, эмоциональным или политическим) западные компании ушли из этих сегментов, отраслей или российской экономики в целом, – говорит Олег Савченко. – Соответственно, сейчас у предпринимателей есть шанс воспользоваться этой уже раскрученной нишей. Как показывает статистика, количество новых предприятий в России растет гораздо активнее, чем год назад. Это говорит и о том, что растет активность и доверие к государству.

В условиях беспрецедентных антироссийских, отмечают эксперты, положительная динамика в стране объясняется в том числе  введенным весной мораторием на возбуждение дел о банкротстве. Такая же практика, напомним, применялась в период пандемии. Но главное, уверен Савченко, – это общий настрой руководства страны на совершенствование инвестиционного и делового климата. Изменившаяся за последние годы налоговая система позволяет россиянам начинать сегодня в условиях ясных прогнозов. 

У нас уникальная система взимания налоговых платежей – я это могу сказать точно, авторитетно, потому что многие иностранные государства (в мирное время, естественно) копировали наши принципы. На мой взгляд, она сегодня сбалансирована и очень хорошо развивается с точки зрения понимания тех проблем, той ситуации, которая находится в разном, даже в маленьком бизнесе, – уверен зампред комитета Госдумы по финансовому рынку.

При этом, добавляет он, важнее любого числа предприятий то, насколько эффективно удастся им сработать в этом экономически сложном году.

–  Для регионов - и Волгоградская область здесь не исключение - крайне важны новые рабочие места и налоги, которые платят в бюджет не только крупные игроки, но и средние, и малые предприятия, – подытожил Олег Савченко. 

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