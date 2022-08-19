Сбер дарит застройщикам и девелоперам скидку на ESG-программы

Экономика 19.08.2022 10:59 Новости компаний
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19.08.2022 10:59 Новости компаний
Сбер предложил специальные условия по сопровождению ESG-трансформации застройщиков и девелоперов. До 31 августа они смогут оформить договоры по любой из трёх предлагаемых ESG-программ со скидкой.
Линейка ESG-программ включает «ESG-навигатор», «EHS-консалтинг» и «Комплекс ESG-политик». Они разработаны и реализуются дочерней компанией «Страхового брокера Сбербанка» — «Профессиональный консультант».
«ESG-навигатор» будет полезен не только компаниям, которые недавно встали на путь ESG-трансформации, но и тем, кто уже имеет достаточно достижений в этой сфере. Продукт позволяет провести аудит предприятия по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность, уровень риск-защищённости строящегося объекта и пожарной безопасности организации. По итогам компания получит подробный отчёт о степени соответствия действующим законодательным нормам, ESG-оценку и оценку влияния предприятия на климат, а также рекомендации по дальнейшему внедрению практик устойчивого развития.
«EHS-консалтинг» рассчитан на компании, которые уверены в своих силах и хотят получить сертификат «Зелёного поставщика» для повышения инвестиционной привлекательности бизнеса. В рамках программы Сбер проведёт оценку организации на соответствие ESG-принципам и присвоит соответствующий сертификат исходя из положения дел. Банк также рассчитает объём выбрасываемых предприятием парниковых газов (по методике Министерства природных ресурсов и экологии РФ) и окажет содействие в подготовке необходимых экологических документов для Росприроднадзора и по охране труда.
«Комплекс ESG-политик» поможет компании регламентировать собственную стратегию устойчивого развития. Специалисты составят необходимую документацию в области охраны окружающей среды и труда, разработают программу экологического контроля, которая будет учитывать все нюансы обращения с отходами — от источников выбросов до перечня привлекаемых лабораторий.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Линейка ESG-программ, созданная дочерней компанией “Страхового брокера Сбербанка”, подходит для компаний любых сфер бизнеса. Особую ценность эти программы имеют для строительной отрасли — как для самих застройщиков, так и для инвесторов в строительные проекты. Наши ESG-программы предлагают полный набор инструментов для качественной трансформации — от комплексной оценки уровня экологической ответственности организации до подготовки всего пакета документов для регулирующих органов. Мы знаем, как непросто бывает внедрять новые практики, как порой тяжело выбрать верный курс, — но мы в Сбере уже прошли этот путь и стали одним из лидеров ESG-повестки в России. И теперь, разработав специализированные программы на базе собственного опыта, мы готовы помочь ответственному бизнесу усовершенствовать свои подходы к устойчивому развитию».
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«ESG-программы Сбера дают широкие возможности для развития бизнеса. Например, “ESG-навигатор” поможет клиентам провести полноценную оценку экологических рисков организации, по результатам которой эксперты дадут своё заключение с рекомендациями для улучшения “зелёных” процессов. Благодаря проведению такого мониторинга бизнеса, компании минимизируют риски, которые могут оказать влияние на окружающую среду».
Предложение действует для застройщиков и компаний, инвестирующих в строительство.
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