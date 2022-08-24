Евтушенков Владимир Петрович: биография крупного российского предпринимателя, основателя АФК «Система»





Бизнесмен Владимир Евтушенков основал инвестиционную корпорацию «Система» в 1993-м. Группа АФК управляет портфельными активами, работающими в реальном секторе российской экономики. Сферами их деятельности являются: ритейл, АПК, телекоммуникации, леспром, IT, фармацевтика и другие отрасли.

Предприниматель Евтушенков Владимир Петрович: жизнь и карьера.

Владимир Евтушенков: биография основателя одной из крупнейших инвестиционных структур новой России. Его детские годы, образование, этапы становления, бизнес, достижения.

Ранние годы

Детские и юношеские годы одного из самых успешных предпринимателей современной России прошли в небольшой деревне под Смоленском. Они пришлись на период восстановления хозяйства Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны ( Евтушенков Владимир Петрович родился в 1948 году).

Деревенский молокозавод был местом работы его родителей — Петра и Пелагеи (директора данного агропредприятия и простой доярки).

Несмотря на сельское происхождение, Евтушенков-младший с ранних лет горел идеей стать в будущем ученым-химиком. Его увлекали опыты и эксперименты, которые во множестве ставились дома вне лабораторных условий. Родители относились к таким занятиям сына с пониманием, учитывая его серьезное отношение к учебе, где юноша прекрасно успевал практически по всем предметам.

Однако после окончания средней школы он не поехал поступать в профильный вуз, а сделал это позже, уже отслужив срочную службу в рядах СА (Советской Армии).

В МХТИ им. Менделеева получил свое первое высшее образование, став в 1973-м, как и мечтал, дипломированным химиком-технологом.

Спустя семь лет он закончил экономическое отделение Московского госуниверситета. А еще позже главный вуз страны стал местом защиты кандидатского и докторского диссертационных исследований.

Начало трудовой биографии

Первый производственный опыт он приобрел в городе Дзержинске (Горьковской, ныне Нижегородской области), заняв должность мастера на химзаводе им. Свердлова. Чуть позднее получил приглашение на работу из Москвы с Карачаровского завод пластмасс (сегодня носит название «Полимербытхим»), где за 12 лет прошел путь до замдиректора и главного инженера предприятия.

Также в столице некоторое время возглавлял научно-технический комитет при Моссовете.

В начале 90-х решил радикально сменить сферу деятельности.

Становление крупного бизнеса

Основав в 1993-м АФК «Система», Владимир Евтушенков сосредоточился на инвестициях в ключевые предприятия реального сектора экономики.

На строительство одной из крупнейших и самых эффективных отечественных бизнес-групп ушли годы.

Сегодня в портфеле корпорации — ряд таких высокодоходных активов, как МТС, SegezhaGroup, онлайн-маркетплейс OZON, сеть клиник «Медси», фармхолдинг «Биннофарм Групп», агрохолдинг «Степь» и др.



