Евтушенков Владимир Петрович: биография крупного российского предпринимателя, основателя АФК «Система»
Общество 24.08.2022 10:43
0
24.08.2022 10:43
Бизнесмен Владимир Евтушенков основал инвестиционную корпорацию «Система» в 1993-м. Группа АФК управляет портфельными активами, работающими в реальном секторе российской экономики. Сферами их деятельности являются: ритейл, АПК, телекоммуникации, леспром, IT, фармацевтика и другие отрасли.
Предприниматель Евтушенков Владимир Петрович: жизнь и карьера.
Владимир Евтушенков: биография основателя одной из крупнейших инвестиционных структур новой России. Его детские годы, образование, этапы становления, бизнес, достижения.
Ранние годы
Детские и юношеские годы одного из самых успешных предпринимателей современной России прошли в небольшой деревне под Смоленском. Они пришлись на период восстановления хозяйства Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны (Евтушенков Владимир Петрович родился в 1948 году).
Деревенский молокозавод был местом работы его родителей — Петра и Пелагеи (директора данного агропредприятия и простой доярки).
Несмотря на сельское происхождение, Евтушенков-младший с ранних лет горел идеей стать в будущем ученым-химиком. Его увлекали опыты и эксперименты, которые во множестве ставились дома вне лабораторных условий. Родители относились к таким занятиям сына с пониманием, учитывая его серьезное отношение к учебе, где юноша прекрасно успевал практически по всем предметам.
Однако после окончания средней школы он не поехал поступать в профильный вуз, а сделал это позже, уже отслужив срочную службу в рядах СА (Советской Армии).
В МХТИ им. Менделеева получил свое первое высшее образование, став в 1973-м, как и мечтал, дипломированным химиком-технологом.
Спустя семь лет он закончил экономическое отделение Московского госуниверситета. А еще позже главный вуз страны стал местом защиты кандидатского и докторского диссертационных исследований.
Начало трудовой биографии
Первый производственный опыт он приобрел в городе Дзержинске (Горьковской, ныне Нижегородской области), заняв должность мастера на химзаводе им. Свердлова. Чуть позднее получил приглашение на работу из Москвы с Карачаровского завод пластмасс (сегодня носит название «Полимербытхим»), где за 12 лет прошел путь до замдиректора и главного инженера предприятия.
Также в столице некоторое время возглавлял научно-технический комитет при Моссовете.
В начале 90-х решил радикально сменить сферу деятельности.
Становление крупного бизнеса
Основав в 1993-м АФК «Система», Владимир Евтушенков сосредоточился на инвестициях в ключевые предприятия реального сектора экономики.
На строительство одной из крупнейших и самых эффективных отечественных бизнес-групп ушли годы.
Сегодня в портфеле корпорации — ряд таких высокодоходных активов, как МТС, SegezhaGroup, онлайн-маркетплейс OZON, сеть клиник «Медси», фармхолдинг «Биннофарм Групп», агрохолдинг «Степь» и др.
На 260-летнем юбилее Михайловки выступят Дубцова и Глюкоза24.08.2022 14:02
Общество 24.08.2022 14:02
В Волгограде прощаются с 95-летним профессором ВГСПУ Николаем Воробьевым24.08.2022 12:14
Общество 24.08.2022 12:14
Губернатор Волгоградской области подготовил силовиков к школе24.08.2022 11:23
Общество 24.08.2022 11:23
Евтушенков Феликс Владимирович: биография топ-менеджера, инвестора и мецената24.08.2022 10:43
Общество 24.08.2022 10:43
В Волгоградской области заканчивают ремонт подъездов к школам и детсадам24.08.2022 10:06
Общество 24.08.2022 10:06
Волгоградцам назвали телефон для жалоб на змей и собак24.08.2022 09:53
Общество 24.08.2022 09:53
Волгоградские чиновники отказали в выплате ребенку-инвалиду24.08.2022 09:41
Общество 24.08.2022 09:41
В Волгограде снова отремонтируют проспект Жукова24.08.2022 08:38
Общество 24.08.2022 08:38
Банк «Открытие» и «Росгосстрах»: почти две трети жителей ЮФО, занимающихся спортом, делают это бесплатно24.08.2022 08:31
Общество 24.08.2022 08:31
Эпидемиологи разобрали простуды волгоградцев на вирусы24.08.2022 07:57
Общество 24.08.2022 07:57
Квинси Промес из «Спартака» получил уникальный портрет от волгоградского фаната23.08.2022 21:22
Общество 23.08.2022 21:22
Чиновники Кировского района Волгограда отказались решать судьбу разваливающегося дома23.08.2022 20:39
Общество 23.08.2022 20:39
Волгоградская область получит 130 миллионов рублей на развитие туризма23.08.2022 19:23
Общество 23.08.2022 19:23
Налоговая служба в Волгоградской области объявила о предстоящей реорганизации23.08.2022 16:13
Общество 23.08.2022 16:13
В двух районах Волгограда отключили горячую воду на несколько дней23.08.2022 13:12
Общество 23.08.2022 13:12