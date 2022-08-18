Экономика 18.08.2022 16:36 Реклама
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18.08.2022 16:36 Реклама
Программа позволит предпринимателям получить в банке льготное финансирование на инвестиционные цели по ставке не выше 4,5% годовых. Соответствующее постановление 17 августа подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Объем новой программы Правительства, Центробанка и «Корпорации МСП» составит 50 млрд рублей до конца 2022 года. Компании малого и среднего бизнеса смогут получить в банке «Открытие» инвестиционные кредиты на сумму от 50 млн до 1 млрд рублей сроком до 10 лет. В течение первых 3 лет льготного периода ставка по кредиту для среднего бизнеса составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5% годовых. Следующие 2 года ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка на дату подписания договора плюс не более чем 2,75%».
Средства могут быть направлены на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Льготные кредиты в рамках пилотного проекта смогут получить малые и средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса и других. Полный перечень пилотных кодов ОКВЭД размещен на сайте Минэкономразвития России.
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