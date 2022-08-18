Зарплатные привилегии Сбера становятся доступны и для «самостоятельных зарплатников»





В Сбербанке сообщили, что возможность пользоваться привилегиями и специальными условиями по продуктам для зарплатных клиентов стала доступна даже тем клиентам, кто получает зарплату на карты других банков.





По словам пресс-службы Сбера, для этого клиентам достаточно в мобильном приложении СберБанк Онлайн дать согласие на подтверждение дохода через Госуслуги и не менее двух месяцев подряд зачислять на карту Сбера определенную часть своего дохода. Это можно сделать, перечислив деньги с карты другого банка либо пополнив карту Сбера наличными в банкомате. Выполнив эти условия, клиент получит набор привилегий как зарплатные клиенты.





Как отмечает Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, для зарплатных клиентов Сбербанка, а теперь и для «самостоятельных зарплатников» доступен ряд привилегий, среди которых основное – ставка по потребительскому кредиту ниже базовой, ипотека, а также доступ к специальным предложениям от дочерних компаний и партнёров банка.





«Мы понимаем, что человеку не всегда удобно менять банк для получения зарплаты, но при этом клиент имеет банковскую карту в Сбере и активно пользуется нашими продуктами, – рассказывает Гарцева. – Мы предлагаем таким клиентам стать «самостоятельным зарплатным клиентом» Сбера, чтобы иметь возможность пользоваться услугами нашего банка на тех же основаниях, что и зарплатным клиентам при перечислении части своей зарплаты на карту Сбера. Средствами на карте в дальнейшем можно свободно распоряжаться по собственному усмотрению — совершать покупки, накапливая при этом бонусы от СберСпасибо, размещать во вклады, снимать наличными, использовать значительно более низкую ставку по кредиту по сравнению с общими условиями».





Для того, чтобы получить доступ к привилегиям зарплатных клиентов, необходимо в разделе «Сервисы» на главном экране в СберБанк Онлайн выбрать опцию «Поступления» — «Зарплата» — «Пополнять самостоятельно» — «Подтвердить доход». После этого в результате переадресации на портале Госуслуг нужно дать банку согласие на обработку персональных данных, а затем, вернувшись в СберБанк Онлайн, выбрать опцию «Пополнить из другого банка». Система подскажет, сколько денег необходимо внести исходя из размера подтверждённого дохода. На третий месяц после выполнения этих условий привилегии станут доступными. Сервис доступен для пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн на устройствах Андроид.



