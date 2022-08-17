Один в коме: в Волгограде покалечились двое малолетних детей

В Волгограде инспекторы ПДН проводят проверки по факту травмирования двоих малолетних детей. Как стало известно ИА «Высота 102», один из пострадавших — годовалый мальчик — находится в реанимации.

— В реанимацию из квартиры в Дзержинском районе накануне доставлен годовалый мальчик. Ребенок получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предварительно установлено, что его мать, состоящая на учете как неблагополучный родитель, пригласила в гости свою знакомую. Во время распития спиртного гостья уронила ребенка из рук на пол.

— Малолетний ребенок поступил в больницу № 7 Волгограда в отделение реанимации, — пояснил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах. — Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кому. Находится в тяжелом состоянии.

Как удалось выяснить журналистам информационного агентства, еще одно происшествие случилось сегодня в Ворошиловском районе.

— Двухлетний мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна второго этажа. Ребенок находился дома под присмотром старшего брата, пока мать отлучилась в магазин. Пострадавший доставлен в больницу. Проводится проверка, — добавили в региональном главке МВД.

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