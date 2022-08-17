Волгоградец избил приятеля до смерти из-за подозрений в краже ключей









Приятельское застолье в Красноармейском районе Волгограда закончилось дракой и смертью одного из мужчин.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Волгоградской области, в отношении 42-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 15 августа подозреваемый в своей квартире, расположенной в доме №2 по улице Саушинская, распивал спиртное с 55-летним приятелем. В какой-то момент он заподозрил мужчину в краже ключей от квартиры. На этой почве возникла ссора. Фигурант уголовного дела нанес собутыльнику множественные удары кулаками в область головы и груди, отчего тот упал и потерял сознание.

Скорую помощь вызвали соседи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Злоумышленник задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



