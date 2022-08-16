Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с руководителем Росавтодора Романом Новиковым сегодня, 16 августа, облетели на вертолете масштабные дорожные стройки региона. Пресс-служба областной администрации опубликовала видео рабочей встречи.
С высоты птичьего полета невооруженным глазом заметен существенный прогресс на строительных площадках масштабных объектов.
Руководитель Росавтодора Роман Новиков и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин дали высокую оценку проводимым на объектах работам. С борта вертолета все было видно как на ладони.
Возведение обходов Волгограда и поселка Горьковского, строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу, продолжение Нулевой и Первой продольных магистралей, обустройство развязки на Третьей Продольной, реконструкция московской трассы. Именно эти проекты являются сегодня драйверами развития всего региона.
Фото и видео: администрация Волгоградской области / ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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