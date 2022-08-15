Федеральные новости

Было Wildberries, а стало «Ягодки»: интернет-магазин переименовался

Федеральные новости 15.08.2022 15:03
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15.08.2022 15:03


Популярный сайт маркетплейса Wildberries сменил название на «Ягодки». Обновленная обложка с русскоязычным названием уже встречает посетителей российского интернет-магазина. 
Прежнее название магазина пока еще сохранилось на сайте компании и в мобильных приложениях. 
«Ягодки» - это примерный перевод с английского Wildberries («дикие ягоды»). 
Ранее на форуме «Неделя российского ритейла 2022», который прошел в июне, тогда еще глава Минпромторга Денис Мантуров обращал внимание, что многие полностью российские компании берут иностранное название, чтобы привлечь покупателей. Тогда же генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
Как отмечают федеральные СМИ, в самой компании переименование на «Ягодки» не комментируют. Остается открытым вопрос о том, сменят ли вывески расположенные в Волгограде пункты выдачи товаров. 

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