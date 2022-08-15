Было Wildberries, а стало «Ягодки»: интернет-магазин переименовался





Популярный сайт маркетплейса Wildberries сменил название на «Ягодки». Обновленная обложка с русскоязычным названием уже встречает посетителей российского интернет-магазина.

Прежнее название магазина пока еще сохранилось на сайте компании и в мобильных приложениях.

«Ягодки» - это примерный перевод с английского Wildberries («дикие ягоды»).

Ранее на форуме «Неделя российского ритейла 2022», который прошел в июне, тогда еще глава Минпромторга Денис Мантуров обращал внимание, что многие полностью российские компании берут иностранное название, чтобы привлечь покупателей. Тогда же генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.

Как отмечают федеральные СМИ, в самой компании переименование на «Ягодки» не комментируют. Остается открытым вопрос о том, сменят ли вывески расположенные в Волгограде пункты выдачи товаров.



