Было Wildberries, а стало «Ягодки»: интернет-магазин переименовался

Федеральные новости 15.08.2022 15:03
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15.08.2022 15:03
Популярный сайт маркетплейса Wildberries сменил название на «Ягодки». Обновленная обложка с русскоязычным названием уже встречает посетителей российского интернет-магазина.
Прежнее название магазина пока еще сохранилось на сайте компании и в мобильных приложениях.
«Ягодки» - это примерный перевод с английского Wildberries («дикие ягоды»).
Ранее на форуме «Неделя российского ритейла 2022», который прошел в июне, тогда еще глава Минпромторга Денис Мантуров обращал внимание, что многие полностью российские компании берут иностранное название, чтобы привлечь покупателей. Тогда же генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
Как отмечают федеральные СМИ, в самой компании переименование на «Ягодки» не комментируют. Остается открытым вопрос о том, сменят ли вывески расположенные в Волгограде пункты выдачи товаров.
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