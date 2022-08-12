В Михайловку вольют 6 миллиардов рублей за три года

Порядка шести миллиардов рублей в течение трех лет направят на реализацию программ и проектов развития Михайловки в Волгоградской области. Об этом заявил на сегодняшнем заседании оргкомитета губернатор Андрей Бочаров, посетивший городской округ, сообщает ИА "Высота 102".

Трехлетняя программа включает в себя ремонт и строительство 11 дорог; возведение крытого ледового катка; Центра культурного развития; сердечно-сосудистого центра с отделениями диагностики, лечения и реабилитации; офиса врача общей практики в Сидорах. Также предусмотрено улучшение качества водоснабжения в муниципальном образовании, модернизация освещения в населённых пунктах, приобретение спецтехники для нужд поселений, создание новых общественных пространств, организация мероприятий для предпринимателей и молодёжи и многое другое.

Глава региона отметил, что именно 2022-й год, год 260-летия Михайловки, является стартовым, началом большой совместной работы в рамках трехлетней программы, принятой в июне 2021 года.

Андрей Бочаров подчеркнул, что в ближайший месяц от оргкомитета потребуется максимально четкая, слаженная работа, постоянный мониторинг и контроль по каждому объекту, проекту и мероприятию. Главная задача реализации трёхлетней программы остается прежней — улучшить качество жизни людей и создать дополнительные возможности для дальнейшего долгосрочного развития.

Координирует работу оргкомитет, который объединяет девять рабочих групп по ключевым направлениям. Сегодня их руководители доложили губернатору о ситуации на объектах, ресурсах и сроках. В том числе рассмотрели вопросы проведения праздничных мероприятий в честь 260-летия Михайловки, которые запланированы на 10 сентября.

Сегодня, напомним, в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров посетил строительные площадки инфекционной больницы и школы в Отрадном. При этом глава региона обрушился с критикой на местных чиновников в связи с тем, что они не предусмотрели парковку около строящейся школы.