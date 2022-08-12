Общество

Для ковидных больных под Волгоградом строят новую инфекционку

Общество 12.08.2022 13:17
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12.08.2022 13:17


Строительная готовность новой инфекционной клиники в городе Михайловке Волгоградской области составляет уже 47%. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, работы по возведению нового лечебного учреждения ведутся в графике. Сегодня на объекте побывал губернатор Андрей Бочаров. Напомним, что именно он инициировал строительство подобных объектов в муниципальных образованиях.

В настоящее время в Михайловке на стройплощадке новой инфекционки уже монтируют системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, ведут кровельные работы, переходят к отделке помещений. Для оснащения стационара уже приобретено 678 единиц медицинского оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию состоится в 2022 году. Принимать здесь планируют пациентов из Михайловки, Фролово, а также Фроловского, Кумылженского, Еланского, Даниловского, Киквидзенского, Серафимовичского районов.

К концу этого года все строящиеся инфекционные госпитали будут введены в эксплуатацию. Мы понимаем, что в случае осложнения ситуации нам потребуется дополнительный коечный фонд, — отметил Андрей Бочаров в ходе инспекции объекта. 

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