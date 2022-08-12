От удара развернуло на 180 градусов. В Волжском женщина бросилась под колеса иномарки: видео

В Волжском Волгоградской области накануне примерно в 16.55 иномарка сбила 73-летнюю женщину. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.

— По предварительной информации, 20-летний водитель за рулем автомашины Mazda 6 напротив дома № 131 по улице Мира наехал на 73-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пешехода госпитализировали, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На кадрах видно, что женщина пытается перебежать дорогу по диагонали перед приближающейся иномаркой. От удара пешехода разворачивает на 180 градусов. Пострадавшей помогают подняться на ноги, вышедшие из автомобиля люди.

Фото и видео: Powernet

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