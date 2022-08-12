В Волгограде строители зарабатывают до 48 тысяч в месяц

Экономика 12.08.2022 08:43
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12.08.2022 08:43
В Волгоградкой области за год количество вакансий в строительной сфере увеличилось на 59,4%. При этом на одну вакансию в этой сфере в регионе приходится 1,3 резюме или меньше двух кандидатов на место, что говорит о существенном дефиците кадров (комфортное значение для рынка 5-6 резюме на вакансию). Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, опубликованное в предверии Дня строителя, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях строительной отрасли по России на данный момент - 61 497 рублей. В Волгоградской области по итогам июля строителям в среднем предлагали 47 851 рубль.
При этом вакансии для строителей регулярно попадают в рейтинг самых «дорогих» предложений о работе. Например, сейчас в Волгограде ищут инженера-геодезиста с зарплатой от 70 000 рублей на руки.
Прорабу строительно-монтажного участка (фасад, витраж) в Волгограде предлагают от 80 000 до 85 000 рублей на руки. Маляру в Волгограде - от 35 000 до 50 000 рублей.
В ходе опроса выяснилось, что в среднем работники строительной сферы трудятся от 8 до 10 часов ежедневно. Ещё каждый десятый строитель (12%) работает более 10 часов в день. 34% представителей строительного сектора оценивают условия труда на своей работе на три балла из пяти, ещё 33% поставили оценку «4» условиям труда на работе и лишь 17% поставили «5».
Строители активно отстаивают свою позицию в улучшении условий труда: 69% опрошенных были инициаторами улучшения условий на рабочем месте, при этом 40% из них смогли добиться частичных улучшений.
Судя по данным опроса, работодатели из строительной сферы чаще всего обеспечивают своих работников такими условиями труда как: обеденный перерыв, больничный и отпуск по ТК РФ, спецодежда, хорошее освещение и комфортная температура на рабочем месте. А вот реже всего респонденты отмечали такие условия труда как хорошая вентиляция, низкий уровень шума и корпоративные мероприятия.
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