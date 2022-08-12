В Волгоградской области растут налоговые поступления в бюджет

Экономика 12.08.2022 06:28
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12.08.2022 06:28
Волгоградская область принесла в федеральную казну 18,5 миллиарда рублей доходов от налоговых поступлений за 7 месяцев текущего года. Как сообщили в УФНС России по региону, объемы поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16%.
Основными источниками доходной части федерального бюджета стали налог на прибыль и НДС.
В консолидированный бюджет Волгоградской области в январе-июле поступило 65,3 миллиарда рублей налоговых платежей - на 20 % больше, чем за семь месяцев 2021 года.
Больше всего средств в региональный бюджет обеспечили налог на прибыль - 21,2 млрд. рублей, налог на доходы физических лиц -25,8 млрд. рублей, упрощенная система налогообложения - 5,7 млрд. рублей.
Поступления по страховым взносам во внебюджетные фонды составили 36,7 млрд рублей, в том числе в Пенсионный Фонд РФ поступило 27,1 млрд. рублей, в Фонд социального страхования РФ - 3 млрд. рублей и Фонд обязательного медицинского страхования – 6,6 млрд. рублей.
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