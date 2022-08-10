Расследования

Волгоградцы пожаловались главе СК Бастрыкину на нарушение прав детей-инвалидов

Расследования 10.08.2022 19:08
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10.08.2022 19:08


Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сегодня, 10 августа, в режиме видео-конференц-связи провел прием граждан, в числе которых оказались жители Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу комитета, волгоградцы пожаловались на нарушение прав детей-инвалидов. 

Дети заявителей из Волгоградской области страдают сахарным диабетом 1 типа и подлежат льготному обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Вместе с тем, по мнению заявителей, должностными лицами комитета здравоохранения Волгоградской области допускается систематическое нарушение прав детей-инвалидов. Необходимые лекарства и медицинские изделия предоставляются не в полном объеме, даже несмотря на наличие у ряда граждан решения суда, – сообщили в пресс-службе СК России. – Кроме того, заявители отметили, что актуальной является проблема необеспечения питанием детей в первый день госпитализации, а также платного пребывания родителей маленьких пациентов в медицинских учреждениях. 

По сведениям СК, в региональном управлении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц системы здравоохранения. С докладом перед Бастрыкиным выступил руководитель СУ СКР Василий Семенов. 

Глава ведомства обратил внимание подчиненных, что проблемы в данной сфере требуют пристального внимания и срочного разрешения. Председатель СК России подчеркнул, что руководству следственного управления следует осуществлять тщательный мониторинг сети Интернет и обращений на предмет выявления фактов нарушения прав граждан и совершения ответственными лицами должностных преступлений, а также возможных хищений. Александр Иванович Бастрыкин поручил представить план расследования указанного уголовного дела, выполнение которого будет контролироваться в центральном аппарате ведомства, – сообщают в пресс-службе СК. 

Также Бастрыкин отметил, что в заслушанных субъектах и в ряде других регионов России ситуация с обеспечением лекарствами тяжелобольных людей стоит очень остро. В связи с этим председатель СК России обратился в адрес глав отдельных субъектов с просьбой обратить внимание на проблему и необходимость принятия мер, позволяющих исключить бюрократию и формальный подход при получении лекарств для тяжелобольных детей.

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