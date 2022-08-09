







К 180 часам обязательных работ приговорен житель Волгограда Илья Данапфель за распыление газового баллончика в главного врача больницы №15, сообщает ИА «Высота 102».

Мировой судья, рассматривающий это уголовное дело, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Согласно ему, фигурант уголовного дела должен выплатить главному врачу больницы 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Я удовлетворен приговором. Считаю, что наказание заслуженное, - прокомментировал решение мирового судьи главный врач больницы №15 Анатолий Калмыков.

Инцидент произошел 22 января текущего года у КПП больницы №15 в Красноармейском районе Волгограда. Все началось с того, что кто-то снял номера с машины Данапфеля, которую он припарковал возле КПП так, что создавал трудности для движения других автомобилей, в том числе экстренных служб. Фигурант уголовного дела решил выяснить отношения с главным врачом больницы, обвинив его в скручивании номеров с его автомобиля.

- Я был с отцом, которого привозил на прививку. Подходят ко мне два мальчика и говорят, что я украл номер с их машины. Представляете? Я им ответил, что я этим не занимаюсь и пошел в свою машину, - рассказал главный врач.

Однако Данапфель с приятелем были настроены на дальнейшее выяснение отношений, не давали медику уехать, а потом распылили ему в лицо перцовый баллончик. Анатолий Калмыков после случившегося обратился в глазную клинику.

Свидетелями происшествия стали сотрудники больницы.

- Я видел, как к главному врачу подошли двое мужчин и стали что-то выяснять. А потом один из них распылил баллончик в начальника. Второй в это время снимал все на телефон. Я сидел с коллегой в машине, мы вышли, чтобы помочь, но тоже получили свою порцию газа, так как ветер дул в нашу сторону. Хорошо, что снег был на улице. Мы им хоть глаза промыли, - рассказал информагентству водитель Михаил Данилов.

С его слов, после распыления газового баллончика мужчины убежали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.



