Застройщики начали резервировать эскроу-счета в банке «Открытие» для покупателей недвижимости онлайн
Экономика 09.08.2022 14:09 Новости компаний
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09.08.2022 14:09 Новости компаний
Теперь застройщики могут зарезервировать номер счета эскроу за пять минут и загрузить зарегистрированный договор участия в долевом строительстве в личный кабинет интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн». Это позволит покупателям недвижимости открывать эскроу-счета в отделении банка в два раза быстрее.
Чтобы зарезервировать счет эскроу для физического лица, застройщик вносит данные о предстоящей сделке в интернет-банк «Открытие-Бизнес Онлайн». Номер счета резервируется в банковской системе, поэтому покупатель сможет пройти идентификацию в офисе и открыть эскроу-счет значительно быстрее. Таким образом, банк упрощает процедуру открытия счета для покупателей недвижимости, и их взаимодействие с банком становится комфортнее.
Сервис актуален для всех застройщиков – клиентов банка «Открытие»: как кредитующихся, так и тех, кто осуществляет строительство за счет собственных средств.
– Услуга резервирования счетов эскроу в интернет-банке застройщика упрощает взаимодействие физических лиц с банком при покупке недвижимости. Теперь покупатели будут тратить меньше времени на необходимые процедуры в офисе банка, а значит, быстрее смогут стать обладателями квартиры, – отметил Олег Шишкин, вице-президент, начальник управления недвижимости и девелопмента банка «Открытие».
– Резервирование счетов эскроу в интернет-банке стало важным шагом к улучшению сервиса для клиентов нашей компании. «Интеко» резервирует номер счета всего за несколько минут, при этом покупатели недвижимости тратят значительно меньше времени на открытие счета в офисе банка. Мы видим больше довольных клиентов и рады, что благодаря услуге банка «Открытие» мы можем упростить часть обязательных юридических процедур, – прокомментировал Павел Лепиш, директор по продажам «ИНТЕКО».
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».
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