



С начала года Россельхозбанк профинансировал АПК Волгоградской области более чем на 6,3 млрд рублей, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем финансирования составил 3,4 млрд рублей.

При этом 30% в портфеле кредитования корпоративных клиентов – юридических лиц занимает поддержка сезонных полевых работ. Так на обеспечение этих целей с начала года представительством банка выделено 1,7 млрд рублей.

– Сбор зерновых в регионе перешагнул планку в 4 млн тонн, по данным областного Комитета сельского хозяйства, это на 1 млн тонн больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Отрадно, что Россельхозбанк причастен к такому высокому результату наших аграриев. Финансирование сезонных полевых работ и агропромышленного комплекса из года в год является приоритетной задачей банка. Согласно аналитике наших специалистов, основной поток кредитных средств аграрии направляют на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей к технике, семян и удобрений, – отметила заместитель директора Волгоградского филиала РСХБ Людмила Морозова.

Среди клиентов Волгоградского регионального филиала Россельхозбанка есть предприятия как крупного, так и малого и среднего бизнеса, а также фермерские хозяйства региона.

– Наше хозяйство работает в отрасли более 10 лет, выращиваем озимую пшеницу, ячмень, просо, сафлор и другие культуры. Могу сказать, что заемные средства аграриям необходимы как ложка к обеду. Поэтому в этом году обратились в Россельхозбанк за кредитом по скоринговой программе. Полученные средства пошли на приобретение ГСМ, – рассказал руководитель ИП ГКФХ Алексей Лымарев.