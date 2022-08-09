Экономика

«Потом в Ливан и Турцию»: в Волгоградской области собрали более 5 млн тонн зерна

Экономика 09.08.2022 10:44
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09.08.2022 10:44


Более 5 млн тонн зерна собрали аграрии региона на текущую дату – это почти на 10 процентов превышает план, определенный федеральным центром для Волгоградской области (4,7 млн тонн). Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные были озвучены в ходе сегодняшнего визита губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на  АО «Бердиевский элеватор» в Иловлинском районе.  

– Хотя уборка еще не завершена, планку в 4,7 миллиона тонн мы преодолели, – сказал Андрей Бочаров. – Хотел бы всем напомнить, что уборочная кампания сельскохозяйственных культур в Волгоградской области посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве. Наши хлеборобы, проявляя мастерство и профессионализм в битве за урожай, досрочно выполнили задачу Президента, стоящую перед Волгоградской областью по обеспечению продовольственной безопасности.

Валовый сбор зерна на текущую дату превышает прошлогодний показатель на два млн тонн.  Среднеобластная урожайность зерновых культур сложилась на уровне 32,6 ц/га — 32 процента плюсом к уровню прошлого года. Качество также радует: продукция высокого продовольственного класса. Многие сельхозтоваропроизводители региона называют результаты текущего года одними из самых лучших за всю историю их хозяйств.

Элеваторы и зернохранилища активно принимают урожай на подработку и хранение: в регионе действуют хлебоприемные площадки мощностью единовременного хранения 8 млн тонн. Девять пунктов имеют возможность отгрузки продукции водным транспортом, 42 — железнодорожным. В их числе – Бердиевский элеватор в Иловлинском районе. Здесь уже размещено на хранение порядка 76 тысяч тонн: 72 тысячи тонн пшеницы и 4 тысячи тонн ржи. На элеватор продукцию сдают как крестьянские  хозяйства, так и крупные сельхозтоваропроизводители. Вопросы качества – на особом контроле: партии продукции исследуют в собственной лаборатории. 

Отсюда зерно направляется на перерабатывающие площадки нашего и других регионов. К слову, если в 2013 году в Волгоградской области перерабатывали 440 тысяч тонн зерна, то в 2021 году этот показатель уже в два раза больше — 840 тысяч тонн. Зерно перерабатывается на муку, крупу, комбикорма. Со строительством предприятия «НьюБио» началась глубокая переработка зерна кукурузы.

Подчеркнем, что для обеспечения собственных нужд Волгоградской области требуется порядка 1,6 млн тонн зерна в год, поэтому интенсивное развитие зернового комплекса позволяет нарастить и реализовать экспортный потенциал отрасли. В 2022 году волгоградская продукция направляется в Египет, Турцию, Азербайджан, Грецию, Кипр, Казахстан, Ливан, Саудовскую Аравию и другие страны.

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