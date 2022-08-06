Происшествия

В Волгограде неуступчивый водитель после ДТП въехал в столб

Происшествия 06.08.2022 16:36
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06.08.2022 16:36



Две легковушки столкнулись сегодня, 6 августа, в районе площади Советской в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в ДТП попали LADA Largus и Nissan Juke. Авария случилась в 15:09.



- По предварительной информации, водитель LADA Largus при повороте не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Juke. От удара LADA въехала в столб, - прокомментировали аварию в ГУ МВД России по региону.
Информация о пострадавших уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Автомобильных заторов на месте аварии нет.
Фото: Оксана Абрамова 

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