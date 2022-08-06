Пенсионер умер за рулем BMW в Волгоградской области









Водитель BMW Х3 скончался за рулем иномарки, врезавшись в отбойник на дороге в Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем на 44 км автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин» в Жирновском районе. 71-летнему водителю стало плохо за рулем.

- В результате ухудшения самочувствия он пересек полосу встречного движения и совершил столкновение с отбойником. В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП, - сообщили в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



