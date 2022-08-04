Происшествия

Под Волгоградом выясняют причину смерти охранника турбазы «Лазурит»

Происшествия 04.08.2022 13:07
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04.08.2022 13:07


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории турбазы обнаружен труп 69-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший работал охранником на базе отдыха «Лазурит». 

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без повреждений и признаков насильственной смерти.

Известно, что сообщение о найденном трупе пенсионера поступило в Среднеахтубинский межрайонный следственный отдел 3 августа. Мужчина скоропостижно скончался в поселке Куйбышев. Охранник выдавал инвентарь отдыхающим и внезапно ему стало плохо. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. 

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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