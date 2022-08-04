Депутаты и сотрудники мэрии Волгограда подвергаются опасности из-за плохих дорожных знаков

Переходить улицу Советскую в Центральном районе, направляясь к мэрии Волгограда или в Волгоградскую городскую думу, оказалось небезопасным. Как выяснили сегодня, 4 августа, сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции, дорожные знаки на пересечении Советской и Володарского находятся в плохом состоянии.

– Госинспекторы дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Волгограду провели обследование состояния и содержания технических средств организации дорожного движения в Центральном районе, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В ходе проведения надзора были выявлены нарушения требований норм и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Ряд нарушений полицейские выявили близи пешеходных переходов и непосредственно в местах организованного перехода проезжей части. В указанных местах не обеспечена нормативная видимость дорожных знаков либо они отсутствуют вовсе. Сложившаяся ситуация создает прямую угрозу совершения дорожно-транспортных происшествий.





На переходе перед зданием гордумы, где также находится мэрия Волгограда, знак, указывающий на пешеходный переход или заржавел или покрылся копотью. В связи с этим водители могут не заметить указатель в темное время суток, в результате чего под колесами машин могут оказаться люди.

Другая беда на дорогах в центре, по сведениям ГУ МВД, – густые заросли вокруг знаков.

– На улицах Центрального района зафиксировано ограничение видимости дорожных знаков и светофоров ветвями зеленых насаждений, отсутствие, повреждение и неправильное применение дорожных знаков, а также загрязнение или отсутствие горизонтальной дорожной разметки в необходимых местах, – уточняют полицейские. – Аналогичные недостатки наблюдаются и на остальных автодорогах города, при этом они не устраняются на протяжении длительного периода времени, мер по ограждению опасных участков и введению ограничений для движения не принимается.





Отметим, что за содержание и правильную установку дорожных знаков в Волгограде отвечает департамент городского хозяйства. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, информация о выявленных рядом с мэрией недостатках уже обобщена и направлена чиновникам для принятия мер.