В Волгоградской области подорожал бензин АИ-92 и АИ-95









Росстат зафиксировал изменение цен на бензин в волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства, так, за последнюю неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку. Теперь его средняя цена составляет 47,72 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 2 копейки – до 52,95 рублей за литр.





Стоимость бензина АИ-98 и дизтоплива не изменилась – 57,89 и 52,75 рубля за литр соответственно.





Средняя цена топлива в регионе выросла на 1 копейку и составила 51,01 рубля.