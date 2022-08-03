Экономика

В Волгоградской области подорожал бензин АИ-92 и АИ-95

Экономика 03.08.2022 21:11
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03.08.2022 21:11



Росстат зафиксировал изменение цен на бензин в волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства, так, за последнюю неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку. Теперь его средняя цена составляет 47,72 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 2 копейки – до 52,95 рублей за литр.

Стоимость бензина АИ-98 и дизтоплива не изменилась – 57,89 и 52,75 рубля за литр соответственно.

Средняя цена топлива в регионе выросла на 1 копейку и составила 51,01 рубля.


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