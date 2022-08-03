В Волгоградской области подорожал бензин АИ-92 и АИ-95

Экономика 03.08.2022 21:11
0
03.08.2022 21:11
Росстат зафиксировал изменение цен на бензин в волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства, так, за последнюю неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку. Теперь его средняя цена составляет 47,72 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 2 копейки – до 52,95 рублей за литр.
Стоимость бензина АИ-98 и дизтоплива не изменилась – 57,89 и 52,75 рубля за литр соответственно.
Средняя цена топлива в регионе выросла на 1 копейку и составила 51,01 рубля.
Рефинансирование кредитов наличными от банка «Открытие» — одно из лучших на рынке03.08.2022 15:41
Экономика 03.08.2022 15:41
ВТБ откроет в Самаре сервисный центр на 1300 рабочих мест03.08.2022 15:38
Экономика 03.08.2022 15:38
Банк «Открытие» снизил до 7,9% ставку для бизнеса по программе 176403.08.2022 14:02
Экономика 03.08.2022 14:02
ВТБ намерен выдать 350 тысяч карт жителя в регионах по итогам 2022 года03.08.2022 13:59
Экономика 03.08.2022 13:59
ВТБ выдал более 500 млрд рублей по ипотеке03.08.2022 11:16
Экономика 03.08.2022 11:16
В Поволжье более 97 тысяч предпринимателей пользуются дебетовыми бизнес-картами Сбера03.08.2022 09:15
Экономика 03.08.2022 09:15
Волгоградские предпенсионеры хотят работать прорабами и бухгалтерами03.08.2022 08:29
Экономика 03.08.2022 08:29
Более 1,5 млн пользователей СберБанк Онлайн на Андроиде установили обновленную версию приложения02.08.2022 15:50
Экономика 02.08.2022 15:50
Количество кредитных СберКарт в Поволжье менее чем за год выросло в 30 раз02.08.2022 14:46
Экономика 02.08.2022 14:46
Открыта регистрация на конференцию Agile Open Talks02.08.2022 13:13
Экономика 02.08.2022 13:13
ВТБ предоставил гарантию по поручению Нижне-Волжского трубного завода на 2 млрд рублей02.08.2022 11:19
Экономика 02.08.2022 11:19
ВТБ: каждый третий звонок мошенников осуществляется через мессенджеры02.08.2022 09:07
Экономика 02.08.2022 09:07
Агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий рейтинг надежности «Росгосстраха»01.08.2022 21:11
Экономика 01.08.2022 21:11
ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца года01.08.2022 15:30
Экономика 01.08.2022 15:30
В Волгограде нашли решение проблемы с упаковкой01.08.2022 13:53
Экономика 01.08.2022 13:53