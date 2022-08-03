Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"
«Женщина погибла, мужчина тяжелый»: стали известны подробности страшного ДТП на трассе «Волгоград – Москва»
Происшествия 03.08.2022 19:41
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03.08.2022 19:41
Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"
Одна из пострадавших в страшном ДТП во Фроловском районе Волгоградской области скончалась. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. На место происшествия прибыли две бригады трассового медицинского пункта и Фроловской ЦРБ. В реанимацию Михайловской ЦРБ госпитализировали 60-летнего мужчину. Его состояние тяжелое. Женщину спасти не удалось.
Напомним, сегодня, 3 августа на московской трассе столкнулись два автомобиля. ВАЗ-2111 выезжал на трассу, по которой двигался «Рено Логан». В результате столкновения иномарка перевернулась. В ней находились двое мужчин. В отечественной легковушке ехали мужчина с женщиной. Машина была нагружена мешками с зерном.
Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"
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