Лучшим специалистом по охране труда в Южном федеральном округе признан сотрудник ВТЗ





Работник Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал победителем конкурса «Лучший специалист по охране труда Южного федерального округа – 2022».

Лучшим признан ведущий специалист по охране труда ВТЗ Артем Махонин. Ранее он стал первым на региональном этапе конкурса и представил Волгоградскую область на конкурсе в ЮФО.

Состязания проводились на территории Краснодарского края с 30 мая по 24 июня в заочной форме. Специалист ВТЗ представил передовые технологии, применяемые на предприятии, – систему по обучению и аттестации сотрудников правилам охраны труда и промышленной безопасности с помощью VR-класса и VR-тренажера «Полигон безопасности». Обучающая тест-система оборудована на базе литейного цеха ВТЗ и позволяет в виртуальном пространстве отработать навыки по безопасному выполнению крановых операций в цехе.

По мнению Артема Махонина, который тринадцать лет профессионально занимается вопросами безопасности труда на ВТЗ, за такими технологиями будущее, с их помощью можно не просто дать сотрудникам знания, а привить навык безопасного поведения.

Специалисты ВТЗ и в прошлые годы принимали участие в конкурсах по охране труде и занимали призовые места. Это свидетельствует о большом внимании к вопросам охраны труда и обеспечению максимально безопасных условий на рабочих местах.

— На предприятии и в ТМК накоплен большой опыт в реализации стратегии безопасного производства. Признание работника ВТЗ лучшим по охране труда в ЮФО – это результат целенаправленной и системной работы всех сотрудников завода. И большая ответственность – не снижать планку, обеспечивая соблюдение требований безопасности, — отметил Управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.