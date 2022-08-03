Лучшим специалистом по охране труда в Южном федеральном округе признан сотрудник ВТЗ

Актуально 03.08.2022 11:38
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03.08.2022 11:38
Работник Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал победителем конкурса «Лучший специалист по охране труда Южного федерального округа – 2022».
Лучшим признан ведущий специалист по охране труда ВТЗ Артем Махонин. Ранее он стал первым на региональном этапе конкурса и представил Волгоградскую область на конкурсе в ЮФО.
Состязания проводились на территории Краснодарского края с 30 мая по 24 июня в заочной форме. Специалист ВТЗ представил передовые технологии, применяемые на предприятии, – систему по обучению и аттестации сотрудников правилам охраны труда и промышленной безопасности с помощью VR-класса и VR-тренажера «Полигон безопасности». Обучающая тест-система оборудована на базе литейного цеха ВТЗ и позволяет в виртуальном пространстве отработать навыки по безопасному выполнению крановых операций в цехе.
По мнению Артема Махонина, который тринадцать лет профессионально занимается вопросами безопасности труда на ВТЗ, за такими технологиями будущее, с их помощью можно не просто дать сотрудникам знания, а привить навык безопасного поведения.
Специалисты ВТЗ и в прошлые годы принимали участие в конкурсах по охране труде и занимали призовые места. Это свидетельствует о большом внимании к вопросам охраны труда и обеспечению максимально безопасных условий на рабочих местах.
— На предприятии и в ТМК накоплен большой опыт в реализации стратегии безопасного производства. Признание работника ВТЗ лучшим по охране труда в ЮФО – это результат целенаправленной и системной работы всех сотрудников завода. И большая ответственность – не снижать планку, обеспечивая соблюдение требований безопасности, — отметил Управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
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