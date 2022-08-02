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Никто, кроме них: в Волгограде «войска дяди Васи» по-семейному отмечают день ВДВ

Главное 02.08.2022 16:20
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02.08.2022 16:20

Сегодня, 2 августа, в Волгограде служившие в ВДВ горожане снова собираются на центральных улицах, чтобы встретить друзей и вспомнить былое. Как сообщает ИА «Высота 102», открыли праздничный день волгоградские десантники с парке Гагарина.  


Сбор в парке Краснооктябрьского района волгоградцы, служившие в ВДВ, наметили по традиции на 10.00 2 августа. Несмотря на сильный зной, к бюсту Героя Советского Союза, командующего Воздушно-десантными войсками СССР генерала Василия Маргелова, установленного на аллее воинов-десантников, пришли сегодня десятки человек.

– День ВДВ для многих волгоградцев стал по-настоящему семейным праздником, – сообщает корреспонденты «Высоты 102». – Мало кто из десантников шел сегодня на встречу с сослуживцами в одиночку. Большинство приходили семьями – с женами, детьми и даже внуками. Все без исключения в тельняшках. 


На аллее воинов-десантников этим утром состоялось два торжественных построения. 

– В 10.00 волгоградцы провели первое построение и поздравили друг друга в полуформальной обстановке, – сообщает корреспондент информагентства. – В 11.00 прошло второе построение с поднятием флага. С БМД собравшиеся исполнили всем известную песню «Синева»

Большинство собравшихся сегодня в парке Гагарина – это волгоградцы старшего поколения, сообщает информагентство, за плечами которых служба в Афганистане и в Чечне. В целом же, участников торжественного собрания оказалось в разы меньше, чем в предыдущие годы. 



Обязательный атрибут этого дня – красные гвоздики в руках десантников. Волгоградцы не только возлагали цветы к бюсту генерала Маргелова, но и вспоминали боевых товарищей, рассматривая стенды на мемориальной аллее. 



Праздновать День ВДВ  волгоградцы планируют до  конца дня, как и в прежние годы. Большинство десантников отправились днем на центральную набережную Волгограда, где утром состоялся концерт, показательные выступления, а также выставлены атрибутика и форма Воздушно-десантных войск.  




 


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