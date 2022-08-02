В Волгограде разоренному «Сосновому бору» грозит банкротство

Расследования 02.08.2022 08:08
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02.08.2022 08:08
ООО «Сосновый бор» по решению Дзержинского суда Волгограда должно будет выплатить одному из кредиторов гостиничного комплекса 46,1 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», с иском в суд обратилась Татьяна Волколупова.
Из решения суда следует, что Татьяна Волколупова предъявила счет бизнес-структуре в связи с неоплатой процентов за пользование займами, которые она предоставляла на развитие гостиничного комплекса. В разные годы сумма таких займов составляла от 200 тысяч до 2 миллионов 250 тысячи рублей - всего 12 миллионов. Однако ни долг, ни проценты за пользование деньгами кредитор не получил.
Представители «Соснового бора» в суде просили отказать в удовлетворении исковых требований Волколуповой или снизить их размер, так как заявленные проценты необоснованно завышены и больше, чем в любом банке (некоторые займы выдавались под 120% годовых – прим. ред. ИА «Высота 102»). При этом ответчик ссылался на тяжелое материальное положение компании. Так, гостиничный комплекс задолжал 12 миллионов рублей за электричество и столько же – истцу по договорам займа. При этом общество продолжает ежемесячно выплачивать предоставленную рассрочку около 700 тысяч рублей в месяц. А удовлетворение требований истца может привести к банкротству ответчика.
Однако решение суда оказалось не в пользу «Соснового бора». На основании того, что договоры займа не расторгнуты, основной долг по ним не выплачен, суд посчитал, что истец вправе требовать с должника проценты за пользование займом и пени за несвоевременный возврат сумм займа и процентов. Всего таких процентов и пени набежало на 46,1 миллиона рублей.
Решение Дзержинского суда в законную силу не вступило.
Между тем, напомним, долями в ООО "Сосновый бор" владеют Ирина Волколупова и Владимир Зубков, который в настоящее время проходит подсудимым по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Гостинично-развлекательный комплекс «Сосновый бор» в настоящее время не функционирует, часть его построек была снесена по решению суда как самовольные объекты.
Работа комплекса была приостановлена в ноябре прошлого года. Коммунальное оборудование и инженерные сети законсервированы.
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