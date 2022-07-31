Жителей двух районов Волгограда оставят без воды с 1 августа

Жителям Центрального и Красноармейского районов Волгограда с 1 августа придется смириться с отключением горячей воды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Концессии теплоснабжения», специалисты проводят подготовку к началу отопительного сезона.

На этот раз коммунальщики приостановят подачу горячей воды всего на пару дней. Готовьте тазики, включайте бойлеры или смело вставайте под холодный душ.

Возможно, что именно ваш адрес оказался в списке отключений:

Центральный район

с 1 по 3 августа

улица Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

улица Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

улица Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

лица Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

улица Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

улица Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

улица Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

улица Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

улица Селенгинская, 9, 11, 16

улица Ханпаши Нурадилова, 7

Красноармейский район

с 1 по 2 августа

улица Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55

улица Сидорова, 3

улица Алийская, 16, 18

улица Судостроительная, 39, 43, 45

улица Электростальская, 11

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