Общество

Опубликован график отключения ГВС в Волгограде на август

Общество 29.07.2022 16:34
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29.07.2022 16:34


В Волгограде сотни домов отключат от горячей воды в августе. Как сообщает ИА «Высота 102», график отключений опубликовало ООО «Концессии теплоснабжения».

Тракторозаводской район

09-11 августа

 ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
 ул. Мясникова, 2, 8, 16;
 ул. Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;
 ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;
 ул. Н.В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;
 ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;
 ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;
 ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
 ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;
 ул. Кастерина, 2, 4, 6.

Краснооктябрьский район:

12-15 августа, 22-24 августа

 ул. Автомагистральная, 1, 3, 5.

Дзержинский район:

16-26 августа

 ул. Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13;
 ул. Жирновская, 2, 9;
 ул. Тимофеева, 10;
 ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19;
 ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;
 ул. Щербина, 10;
  ул. Бурейская, 1, 1а, 1в, 1д.
 
Центральный район:
 
 1-3 августа

 ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62;
 ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77;
 ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20;
 ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б;
 ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20;
 ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60;
 ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б;
 ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20;
 ул. Селенгинская, 9, 11, 16;
 ул. Ханпаши Нурадилова, 7.
 
16-18 августа 
 ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28;
 ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а;
 ул. Голубинская, 8;
 ул. Новороссийская, 5, 11;
 ул. Кубанская, 17.

Ворошиловский район: 

8-11 августа

 ул. Чигиринская, 2;
 ул. Ардатовская, 2;
 ул. Буханцева, 48, 50, 66;
 ул. Клубная, 13.

9-11 августа

 ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;
 ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;
 ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;
 ул. Ардатовская, 16;
 ул. Череповецкая, 11/4, 11/5;
 ул. Комитетская, 24.

18-19 августа 

 ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52.

Советский район:

2-3 августа

 ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;
 ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21, 6/1,6/2,6/3;
 ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;
 ул. Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7;
 ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18;
 ул. Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19;
 ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.

 4-15 августа

 ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1;
 ул. Родниковая, 14, 16, 18;
 ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30;
 пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98;
 ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7;
 ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
 ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4;
 ул. Славская, 3, 10, 12;
 ул. им. Полухина, 2/1, 2/2;
 ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50;
 ул. Тормосиновская, 12;
 ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20;
 ул. Петровская, 9;
 ул. Калининградская, 2а, 21;
 ул. Краснопресненская, 3;
 пер. Удмуртский, 2.

Кировский район
 
16-17 августа

 ул. Курчатова, 10, 18ю

Красноармейский район: 

1-2 августа

 ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55;
 ул. Сидорова, 3;
 ул. Алийская, 16, 18;
 ул. Судостроительная, 39, 43, 45;
 ул. Электростальская, 11.

3 августа поселок Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3-4 августа

 ул. Лазоревая, 187, 193;
 ул. Минская, 218, 222, 226;
 ул. Фролова, 4;
 ул. Луговая, 142;

С 9 по 18 августа не будет ГВС на улице Доценко, 70.

8-9 августа

 ул. Водников, 12а;
 ул. Черепановых, 3.

11 августа не будет воды на Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87 и на улице Колесной, 84. 

22-26 августа

 ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43;
 ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28;
 ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41;
 ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10;
 ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15;
 ул. Светлоярская, 46;
 ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;
 ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
 ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24;
 ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а;
 ул. 50 лет Октября: 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;
 ул. Голубева, 1а, 3;
 ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65;
 пр-т Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26;
 ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31;
 ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16;
 пр-т Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
 ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105;
 пр-т Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55;
 ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а;
 ул. Моцарта, 17а;
 ул. Коласа, 24;
 ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;
 ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а;
 ул. Копецкого, 1а, 10;
 ул. Мачтозаводская, 122, 124;
 ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;
 ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9;
 ул. 2-я Динамовская, 6а, 7.

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