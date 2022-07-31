Общество

Жителям Волгограда рассказали о самом жарком дне на новой неделе

Общество 31.07.2022 07:59
0
31.07.2022 07:59


Жителей Волгограда на предстоящей неделе снова будет испытывать на прочность изнуряющая жара. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, самым жарким днем станет вторник, 2 августа.  

— Во вторник, 2 августа, в Волгограде без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с.  Днем в областной столице +32...+34 °С, ночью столбики термометров покажут +20...+22 °С.

В понедельник, 1 августа, в городе-герое также без существенных осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ночью за окном +20...+22 °С, в дневные часы до +31...+33 °С.

По информации портала Gismeteo, на новой неделе волгоградцев ожидает духота и небольшие дожди. Температура днем не упадет ниже +29 °С, ночью самое низкое значение — +21 °С. Небольшие осадки ожидаются в городе на Волге в среду, 3 августа. Дождь пройдет в обед и к вечеру. В четверг утром и в обед вероятен дождь с грозой. К выходным в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Температура в дневные часы составит +29...+31 °С. 

К следующему понедельнику, 8 августа, волгоградцев ждет небольшая передышка — днем в Волгограде всего +30°С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

40-градусная жара, смерчи и град: климатолог рассказал волгоградцам о погоде в августе

Климатолог рассказал, каким будет лето-2022 в Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
31.07.2022 10:32
Общество 31.07.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2022 09:25
Общество 31.07.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 21:27
Общество 30.07.2022 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 21:00
Общество 30.07.2022 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 18:38
Общество 30.07.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 18:10
Общество 30.07.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 16:23
Общество 30.07.2022 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 15:43
Общество 30.07.2022 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 15:03
Общество 30.07.2022 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 13:58
Общество 30.07.2022 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 13:33
Общество 30.07.2022 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 09:14
Общество 30.07.2022 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 08:12
Общество 30.07.2022 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2022 07:28
Общество 30.07.2022 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2022 22:13
Общество 29.07.2022 22:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:34
Погибли четверо: под Волгоградом с трассы вылетела легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
В Волгограде в вылетевшей в кювет машине погиб 58-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом разработают проект взлетной полосы за 15 млн рублейСмотреть фотографии
09:25
Жителей двух районов Волгограда оставят без воды с 1 августаСмотреть фотографии
08:29
В Волгоградской области у реки нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
07:59
Жителям Волгограда рассказали о самом жарком дне на новой неделеСмотреть фотографии
21:27
Уровень коллективного иммунитета волгоградцев к COVID-19 упал до 7,5%Смотреть фотографии
21:00
В Волгоградской области за год потеряли 300 врачейСмотреть фотографии
20:03
За перемещениями волгоградцев проследят с помощью сотовой связиСмотреть фотографии
19:37
"С возвращением, дядя Федор!": волгоградский «Ротор» со счетом 2:0 в гостях обыграл «Спартак-Нальчик»Смотреть фотографии
18:38
Повторный аукцион на спасение танка Т-34 объявили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде на месте болота построят многоэтажкуСмотреть фотографии
17:07
9-летний мальчик отравился грибами под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:23
Грозы и град напророчили в МЧС в Волгоградской области 30 июляСмотреть фотографии
16:04
«Объезжайте через ГЭС»: под Волгоградом образовалась огромная пробкаСмотреть фотографии
15:43
Сотрудники ФСБ поздравили с 95-летием участника Великой отечественной войныСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом двое мужчин обгорели при ремонте автомобиляСмотреть фотографии
15:03
"Зла не держим": пленники колеса обозрения в Волгограде получили бонусыСмотреть фотографии
14:17
Пять человек пострадали в аварии с автобусом "Волжский-Волгоград"Смотреть фотографии
13:58
Москвичей, пострадавших в ДТП, эвакуируют в ВолгоградСмотреть фотографии
13:33
Мини-танки, серебряная вода и вяленые сливы: на «Волгоград Арену» привезли еду и сувениры из районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом рабочий впал в кому после чистки колодцаСмотреть фотографии
11:55
В Урюпинске спасатели освободили застрявший пальчик малышкиСмотреть фотографии
11:16
В волгоградском онкодиспансере ускорят проведение генетических исследованийСмотреть фотографии
10:18
«Недолго музыка играла»: в Волжском вандалы повредили уличное пианиноСмотреть фотографии
09:14
«Ленятся и не понимают»: в Волгограде прикинувшихся инвалидами автохамов отправили на штрафстоянкиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
Пожарный поезд тушил горящую степь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде распустились низкорослые «куртизанки»Смотреть фотографии
07:28
В Волгограде не нашли проектировщика ремонта путепровода на МенделееваСмотреть фотографии
22:13
«Ничего не могу сделать»: раскрыта тайна избушки за 200 млн рублей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 