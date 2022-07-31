Жителям Волгограда рассказали о самом жарком дне на новой неделе

Жителей Волгограда на предстоящей неделе снова будет испытывать на прочность изнуряющая жара. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, самым жарким днем станет вторник, 2 августа.

— Во вторник, 2 августа, в Волгограде без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с. Днем в областной столице +32...+34 °С, ночью столбики термометров покажут +20...+22 °С.

В понедельник, 1 августа, в городе-герое также без существенных осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ночью за окном +20...+22 °С, в дневные часы до +31...+33 °С.

По информации портала Gismeteo, на новой неделе волгоградцев ожидает духота и небольшие дожди. Температура днем не упадет ниже +29 °С, ночью самое низкое значение — +21 °С. Небольшие осадки ожидаются в городе на Волге в среду, 3 августа. Дождь пройдет в обед и к вечеру. В четверг утром и в обед вероятен дождь с грозой. К выходным в областном центре ожидается переменная облачность без осадков. Температура в дневные часы составит +29...+31 °С.

К следующему понедельнику, 8 августа, волгоградцев ждет небольшая передышка — днем в Волгограде всего +30°С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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