Пожарный поезд тушил горящую степь в Волгоградской области









В Волгоградской области для помощи в тушении ландшафтного пожара использовали поезд. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, накануне произошло возгорание сухой травы на перегоне Лог – Белушкино. На место происшествия был направлен пожарный поезд со станции Арчеда. Также в ликвидации пожара задействовали расчеты МСЧ России.





По предварительным данным, огнем была охвачена территория площадью около 1 га.





Движение поездов на данном участке не прерывалось. Пострадавших нет.