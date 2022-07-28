Экономика

Волгоградский авторынок возвращается к жизни: число автозаймов с мая растет

Экономика 28.07.2022 18:52
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28.07.2022 18:52


Статистика свидетельствует, что спрос на автомобили наконец оживился: волгоградцы снова стали активно интересоваться предложениями автодилеров и приобретать личный транспорт, в том числе машины с пробегом. И по многим прогнозам, тенденции восстановления рынка обещают быть устойчивыми – покупатели, дилеры и банки адаптируются к новым рыночным условиям.

Автомобиль – снова в планах 

В общей сложности, с января по июнь в Волгоградской области было куплено 5 тысяч новых автомобилей, следует из результатов исследования аналитического агентства «Автостат». Как и в других регионах, это заметно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но тем не менее, область по итогам первого полугодия заняла 17-ю строчку в рейтинге российских субъектов по объему рынка новых легковых авто.
Потребность населения в личном транспорте здесь всегда была высокой. Национальное бюро кредитных историй неизменно включает Волгоградскую область в топ-30 регионов в сегменте автокредитования. И после марта-апреля, когда повсеместно отмечались минимальные продажи автомобилей, ситуация довольно быстро вернулась к позитивному тренду.  С конца весны НБКИ фиксирует уже уверенный рост объемов автокредитования. В июне, в частности, волгоградцы оформили на 22,1% больше автозаймов, чем в мае. 
- Существенный рост выдачи автокредитов в мае-июне объясняется сразу совокупностью факторов: динамичным снижением ключевой ставки Банка России, за которым последовало несколько раундов сокращения ставок по самим кредитам, а также стабилизацией цен на автомобили, – объясняет Управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев. – В июне по объемам выдач мы уже вернулись к показателям начала года. А в сравнении с маем в первый летний месяц число выданных волгоградцам автокредитов выросло почти в полтора раза. И судя по тому, что количество заявок на финансирование покупки автотранспорта продолжило расти и в июле, ВТБ смог оперативно предложить набор программ с комфортными условиями для разных категорий заемщиков и разных жизненных ситуаций. 
В период так называемых экстремально высоких тарифов по банковским предложениям в регионе явно сформировался отложенный спрос, уточняет Владимир Русаев. Теперь волгоградцы пользуются возможностью реализовать отложенные планы по покупке автомобиля. 

Госпрограмма как дополнительный импульс

Ожидается, что тенденция к постепенному восстановлению сегмента автокредитов будет серьезно поддержана за счет программы господдержки, стартовавшей в стране 14 июля. Она позволяет приобрести отечественный автомобиль на выгодных кредитных условиях. Если упрощенно представить механизм, то 20% стоимости покупки оплачивает государство. Дисконт волгоградцы могут получить на все модели УАЗ, Lada, ГАЗ, УРАЛ. Главное условие – автомобиль не должен быть дороже 2 млн рублей. 
По оценке ВТБ, в ближайшей перспективе примерно каждый 6-7 кредит на рынке может быть выдан на льготных условиях. Ведь сейчас возможность снизить ежемесячную финансовую нагрузку становится крайне важным индикатором при принятии решения о покупке авто в кредит даже у тех, чьи текущие доходы позволяют чувствовать себя уверенно. 
Стоит уточнить, что льготная программа доступна семьям с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Еще один вариант для волгоградцев стать участником программы – сдать в трейд-ин (это когда стоимость старого авто засчитывается в счет нового) машину старше шести лет, которой вы владели не менее одного года.

«Китайцы» завоевывают симпатии

В последнее время много говорится о том, что отечественный авторынок переживает «структурную перестройку». Некоторые моменты можно отметить уже и на региональном уровне. 
В частности, примечательно, что наряду с отечественным автопромом уверенно завоевывают симпатии жителей Волгоградской области китайские бренды. Они все более масштабно заходят на областной рынок. В ВТБ подтверждают: волгоградцы в этом году чаще всего покупали автомобили марок Lada, Renault, Kia, Нуundai. Однако продажи Chery уже вплотную приблизились к показателям упомянутых «корейцев». По прогнозу банка, доля автомобилей китайского производства в автокредитовании уже к концу 2022 года достигнет 30%.
Также восстановлению сегмента автокредитов способствует активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. Нельзя пока сказать, что волгоградцы полностью переориентировались на покупку подержанных автомобилей и предпочитают их новым. Но тем не менее, в первом полугодии клиенты волгоградского ВТБ оформляли займы на покупку подержанных автомобилей в каждом четвертом случае. Причем в июне авто с пробегом приобрели 40% заемщиков, тогда как еще в январе этот показатель был зафиксирован банком на уровне всего в 10%.

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