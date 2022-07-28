Под Волгоградом осудили альфонса за обман 30 женщин из Москвы и Подмосковья

Расследования 28.07.2022 16:07
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28.07.2022 16:07
Сегодня, 28 июля, к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 29-летний житель Волжского Александр Кобылинцев за мошенничество и присвоение чужого имущества.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, приговор огласил Волжский городской суд. Известно, что мужчина ранее уже был судим, но на путь исправления так и не встал.
- Ранее судимый местный житель признан виновным в совершении ряда эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере), ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщила Черединина.
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела с августа 2019 года по февраль 2021 года на сайтах знакомств размещал анкеты и фотографии различных мужчин с привлекательной внешностью, которые нравятся женщинам. В ходе виртуального общения Кобылинцев сообщал, что находится за рубежом и ему нужны деньги, чтобы приехать в Россию для встречи. Очарованные чужими фотоснимками дамы перечисляли своему виртуальному кавалеру денежные средства, но после этого переписка прекращалась.
Всего таким способом он похитил более 2 миллионов рублей у 30 потерпевших, которые в основном проживали в Москве и Московской области.
Кроме того, в феврале 2021 года Кобылинцев продал в скупку холодильник из квартиры, которую он арендовал в Волжском
Вину мужчина полностью признал.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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