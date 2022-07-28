Расследования

Под Волгоградом осудили альфонса за обман 30 женщин из Москвы и Подмосковья

Расследования 28.07.2022 16:07
0
28.07.2022 16:07



Сегодня, 28 июля, к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 29-летний житель Волжского Александр Кобылинцев за мошенничество и присвоение чужого имущества. 
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, приговор огласил Волжский городской суд. Известно, что мужчина ранее уже был судим, но на путь исправления так и не встал.
- Ранее судимый местный житель признан виновным в совершении ряда эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере), ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщила Черединина.
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела с августа 2019 года по февраль 2021 года на сайтах знакомств размещал анкеты и фотографии различных мужчин с привлекательной внешностью, которые нравятся женщинам. В ходе виртуального общения  Кобылинцев сообщал, что находится за рубежом и ему нужны деньги, чтобы приехать в Россию для встречи. Очарованные чужими фотоснимками дамы перечисляли своему виртуальному кавалеру денежные средства, но после этого переписка прекращалась.
Всего таким способом он похитил более 2 миллионов рублей у 30 потерпевших, которые в основном проживали в Москве и Московской области.
Кроме того, в феврале 2021 года Кобылинцев продал в скупку холодильник из квартиры, которую он арендовал в Волжском
Вину мужчина полностью признал.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
28.07.2022 18:48
Расследования 28.07.2022 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2022 16:56
Расследования 28.07.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2022 14:48
Расследования 28.07.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2022 12:48
Расследования 28.07.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2022 14:35
Расследования 27.07.2022 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2022 09:32
Расследования 27.07.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2022 18:04
Расследования 26.07.2022 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2022 17:28
Расследования 26.07.2022 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2022 10:49
Расследования 26.07.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2022 10:37
Расследования 26.07.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2022 09:26
Расследования 26.07.2022 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2022 16:29
Расследования 25.07.2022 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2022 09:50
Расследования 24.07.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2022 09:12
Расследования 24.07.2022 09:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2022 21:01
Расследования 23.07.2022 21:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:48
В Волгограде суд оштрафовал водителя автобуса за выпавшую на дорогу пассажиркуСмотреть фотографии
17:59
Центр Волгограда замер без движения: пробки на всех главных улицахСмотреть фотографии
17:35
Символ СВО разглядели на статуе «Родина-мать» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде по-тихому открыли еще пять ресторанов «Вкусно – и точка»Смотреть фотографии
17:26
Основоположнику самбо в Волгоградской области вручили медаль «За верность»Смотреть фотографии
17:18
Попался на откатах: экс-директор Жирновского интерната, где едва не замучили инвалида, идет под судСмотреть фотографии
16:56
Генетики по ДНК нашли волгоградца, укравшего у преподавателя ВГАФКа дорогие часыСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области МЧС ожидает град и шквалы 28 июляСмотреть фотографии
16:14
Эксперт протестировал сеть билайн после масштабной модернизацииСмотреть фотографии
16:07
Под Волгоградом осудили альфонса за обман 30 женщин из Москвы и ПодмосковьяСмотреть фотографии
16:06
Опубликовано жуткое видео горящего поля с пшеницей в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Превращаемся в село: жители требуют от мэра и спикера гордумы Волгограда вернуть троллейбус №18Смотреть фотографии
14:48
В волгоградском общежитии зарезали 42-летнего мужчинуСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде эвакуирован ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
14:34
Всё в упадке: в Волгограде популярный во времена СССР турвокзал продают с молоткаСмотреть фотографии
14:01
В Волжском в порядок приведут еще пять поликлиникСмотреть фотографии
13:35
Птицефабрику под Волгоградом заставили рубить лесСмотреть фотографии
12:48
Коронованный в Москве криминальный авторитет идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:11
Географ из Нижневартовска снял похожее на Иисуса облако под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:51
Еще двое детей подверглись нападению собак в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:14
В больнице Волгограда скончался пациент с 80% ожогами телаСмотреть фотографии
11:09
Не проскочили: в Волгограде ДТП с кроссовером и мотоциклом попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Волжанин стал фигурантом уголовного дела за продажу медалей отца-фронтовикаСмотреть фотографии
10:37
Подсмотрели в обладмине: на улицах Волгограда появились баннеры с приказом Сталина «Ни шагу назад»Смотреть фотографии
10:31
Гостей на фестиваль еды и вина на «Волгоград Арене» привезут на электричкахСмотреть фотографии
10:20
Приехал в гости: под Волгоградом ищут тело утонувшего 22-летнего калужанинаСмотреть фотографии
10:02
Страшная гроза сожгла поле пшеницы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:46
Уличного художника Philippenzo вновь судят в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде в полдень зазвонят колоколаСмотреть фотографии
09:23
Волгоградский пограничник со спаниелем Арчи стали призерами чемпионата ФСБСмотреть фотографии
 