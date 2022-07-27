В Волгограде в овощном корпусе Центрального рынка ускорились работы по подготовке торговой площади для нового арендатора. Как удалось выяснить корреспондентам ИА «Высота 102» сегодня, 27 июля, магазин, принадлежащий предпринимателю из Чечни Шамилю Абаеву, откроется уже в начале августа. Владельцы мелкого бизнеса, занимающие места рядом с бывшим «СуперМаном» рассказали о том, как встретили новость о новом арендаторе.

– Точного названия магазина, который здесь откроется, мы не знаем и хранится оно в тайне. Все, что нам известно на сегодняшний день, – это то, что продавать здесь будут одежду. При этом одежду, скажем так, низкого качества, поскольку здесь будут продавать товар по фиксированным ценам, – сообщили предприниматели. – За последние дни работы по подготовке площадей сильно ускорились. Открытие, как нам сказали в администрации МУП, намечено на начало августа. С этого времени вступает в силу контракт, подписанный сторонами.

Как сообщает корреспондент информагентства, за алым баннером с минувшей субботы действительно произошли заметные изменения. На торговой площади неприветливые рабочие, отказываясь отвечать на вопросы, усердно собирают полки.





– Тот же предприниматель, который взял в аренду площадь бывшего «СуперМана», арендовал также помещения на втором этаже, а также склад, расположенный на улице, – сообщают продавцы с Центрального рынка. – Нам, конечно, всем от такого соседства не сладко. При этом горюем и мы, и горожане. Люди действительно надеялись на открытие продуктового магазина, а на деле сами видите как.

Со слов предпринимателей, работа крупного продуктового магазина «кормила» их на протяжении многих лет. Заглядывая за молоком и хлебом, волгоградцы попутно покупали косметику, одежду, пользовались услугами портных. После ухода «СуперМана» выручка мелкого бизнеса заметно упала.

– Не исключено, что с открытием этого магазина мы и вовсе окажемся не у дел, – опасаются предприниматели. – Одежда, галантерея, о которых писали в СМИ, это как раз ассортимент наших точек. Вполне возможно, что нам придется покидать Центральный рынок.

В минувшие выходные ИА «Высота 102» сообщало о том, что после сдачи в аренду площадей Центрального рынка бизнесмену из Чеченской Республики на торги муниципальным предприятием уже было выставлено несколько мелких площадей.

Добавим, что редакция информационного агентства направила запрос на электронный адрес Шамиля Абаева с просьбой прокомментировать решение об аренде площадей Центрального рынка, однако ответа на момент публикации по истечении нескольких дней мы пока не получили.

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