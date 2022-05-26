Как в СССР: волгоградцы надеются на возрождение Центрального рынка

Больше 70 % жителей Волгограда, принявших участие в опросе информационного агентства «Высота 102», все-таки надеются на возрождение Центрального рынка в том виде, каким он был до прихода торговых сетей. По мнению горожан, площадь бывшего овощного корпуса, освободившуюся с уходом «СуперМАНа», должны занять дачники и местные сельхозпроизводители.

Накануне, напомним, корреспондент ИА «Высота 102» провел опрос горожан на улице Советской. В ходе него мнения волгоградцев разделились: одни (люди в основном старшего поколения) ратовали за фермерский рынок, другие (представители молодежи) высказались за присутствие на пустующих площадях любой крупной торговой сети. В телеграм-канале ИА «Высота 102», а также в комментариях на сайте читатели подавляющим большинством требуют возвращения рынка.

– Должен быть рынок, но торговать должны коренные жители, – уверен один из читателей информагентства. – По всему городу, особенно в Тракторозаводском районе, выходцы из Азербайджана самовольно обустроили торговые точки на каждом углу.

Волгоградец по имени Евгений убежден, что рынок - не лучший вариант для центра города.

– Рынок это всегда грязь, мусор и т. п. Центр Волгограда заслуживает большего!!! – убежден волгоградец.

Читатель информагентства под ником Горожанин парировал на это заявление:

– Когда-то здесь был прекрасный рынок: со всего СССР были соленые грибы, капуста, помидоры, баклажаны, перец. Все заквашено было в бочках. Вкуснота. Свежие овощи, фрукты, рыба вяленная, раки и т.д. И не верьте этим писакам, что здесь была грязь. Туристы с пароходов-поездов всегда стремились попасть сюда, а сейчас балаган на первом этаже и барахолки.

Читатель под ником Асс также требует вернуть рынок. В качеств аргумента житель Волгограда приводит тот факт, что в Центральном районе больше нет мест, где могли торговать фермеры.

– Верните рынок! Ярмарки далеко и антисанитария там жуткая!!!

В телеграм-канале «Высоты 102» в опросе приняло участие 353 подписчика. 78 % из них высказались за возрождение рынка, лишь 22% волгоградцев хотят видеть на месте «СуперМАНа» очередную торговую сеть.

– На месте магазина должен появиться рынок, – прокомментировал опрос один из наших читателей. – Причем с возможностью однодневной аренды места. Времена явно будут интересные, а так хоть будет возможность продать что-то своё, если нужно будет.

Поддерживает горожанина и волгоградка Елена:

– Рынок!!! Это историческое назначение помещения!!!