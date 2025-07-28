2000 пластиковых крышек сдали волгоградцы в ЦПКиО в рамках эко-акции





В Волгограде подвели итоги экологической акции по сбору пластиковых крышек, которую проводил Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). По данным пресс-службы парка, за один вечер волгоградцы собрали 2000 крышек.

– Все собранные крышки будут направлены на вторичную переработку, – заверили в парке.





В ходе тематического вечера председатель экологического сообщества ВолГУ Иван Макаров рассказал гостям ЦПКиО о мифах о раздельном сборе отходов и о сортировке вторсырья в домашних условиях.





Фото: ЦПКиО