Житель Волгоградской области угнал и сжег «семерку»





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения покатался и сжег угнанный «ВАЗ-2107». Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне о пропаже машины в полицию заявила 43-летняя жительница поселка Госпитомник.

Сотрудники уголовного розыска МВД России по Среднеахтубинскому району обнаружили сожжённое транспортное средство, а также установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном.

– Задержанный пояснил, что, возвращаясь домой поздним вечером в состоянии алкогольного опьянения, он увидел незапертый автомобиль и решил на нем покататься. После, чтобы скрыть следы преступления, он выехал за пределы населенного пункта и поджёг машину, облив ее бензином, – уточняют полицейские.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон и умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ).

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области