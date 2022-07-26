Происшествия

Житель Волгоградской области угнал и сжег «семерку»

Происшествия 26.07.2022 15:12
0
26.07.2022 15:12


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения покатался и сжег угнанный «ВАЗ-2107». Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне о пропаже машины в полицию заявила 43-летняя жительница поселка Госпитомник. 

Сотрудники уголовного розыска МВД России по Среднеахтубинскому району обнаружили сожжённое транспортное средство, а также установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель, который признался в содеянном. 

– Задержанный пояснил, что, возвращаясь домой поздним вечером в состоянии алкогольного опьянения, он увидел незапертый автомобиль и решил на нем покататься. После, чтобы скрыть следы преступления, он выехал за пределы населенного пункта и поджёг машину, облив ее бензином, – уточняют полицейские. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон и умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ).  

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
26.07.2022 12:56
Происшествия 26.07.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 11:41
Происшествия 26.07.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 11:03
Происшествия 26.07.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 10:21
Происшествия 26.07.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 10:10
Происшествия 26.07.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 09:59
Происшествия 26.07.2022 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.07.2022 09:45
Происшествия 26.07.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.07.2022 19:18
Происшествия 25.07.2022 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.07.2022 18:47
Происшествия 25.07.2022 18:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.07.2022 11:53
Происшествия 25.07.2022 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.07.2022 11:48
Происшествия 25.07.2022 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.07.2022 10:43
Происшествия 25.07.2022 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.07.2022 10:42
Происшествия 25.07.2022 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.07.2022 10:32
Происшествия 25.07.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.07.2022 21:01
Происшествия 24.07.2022 21:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
В Волгограде с молодыми архитекторами обсудили судьбу Сурского сквераСмотреть фотографии
15:15
«Взял командование на себя»: семье погибшего на Украине Сергея Резниченко вручили орден МужестваСмотреть фотографии
15:12
Житель Волгоградской области угнал и сжег «семерку»Смотреть фотографии
15:03
В Волгограде потребительский кооператив «ВКБ-Кредит» признали банкротомСмотреть фотографии
14:34
Британия внесла губернатора Бочарова в санкционный списокСмотреть фотографии
13:45
«Скоро Ильин день»: в Волгоградской области завершается купальный сезонСмотреть фотографии
13:42
«Волгоград Арену» завалят едой и виномСмотреть фотографии
12:56
Под Волгоградом на видео попал возможный поджигатель LexusСмотреть фотографии
12:33
Волгоград на связи: МегаФон выявил говорящие города регионаСмотреть фотографии
11:59
МЧС предупредило о разгуле стихии в Волгоградской области в ближайшие часыСмотреть фотографии
11:41
Охотники за металлом украли рельсы на станции Бекетовская в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
Программа «Уралсиб Бонус» стала доступна для зарплатных карт сотрудников бюджетных организацийСмотреть фотографии
11:10
В Камышине чиновники раздавали земли многодетным без воды и канализацииСмотреть фотографии
11:04
Министр транспорта Савельев удаленно открыл обновленную станцию в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Под Волгоградом ночью вспыхнули Lexus и HyundaiСмотреть фотографии
10:49
Волгоградцу за сожжение сестры грозит до 15 лет колонииСмотреть фотографии
10:37
Сбежавших из соцучреждения девочек-подростков нашли под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине 54-летнего сержантаСмотреть фотографии
10:21
Пчеловод на фургоне сбил велосипедиста и сбежал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
Молодая пара из Волгограда попала в смертельное ДТП: их Harley Davidson врезался в грузовикСмотреть фотографии
09:59
Жена потеряла из вида: еще один человек утонул в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом скупой коммерсант чуть не оставил сотрудников без пенсииСмотреть фотографии
09:45
Под Волгоградом у аквариума нашли труп 42-летнего мужчиныСмотреть фотографии
09:26
Волгоградские оперативники в Мурино задержали пару аферистовСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Таможенники изъяли более 90 кг насвая у пассажиров в аэропортах Волгограда и АстраханиСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде на стройфирму завели дело из-за свалки отходовСмотреть фотографии
07:31
Сгодятся гаражи и щели: волгоградцам дали советы по обустройству защитных укрытийСмотреть фотографии
06:05
Росстат сравнил пособия на детей в Волгоградской области и других регионах ЮФОСмотреть фотографии
21:10
В Волгограде суд прекратил дело в отношении депутата облдумы ОсиповаСмотреть фотографии
20:25
Коршун с перебитым крылом прибился к дому волгоградцев в поисках помощиСмотреть фотографии
 