Экономика

Сорок «черных кредиторов» выявил Банк России в Волгоградской области

Экономика 25.07.2022 18:40
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25.07.2022 18:40



В Волгограде с начала года выявлено восемь компаний, незаконно выдававших потребительские займы гражданам. В большинстве случаев «черными кредиторами» выступали комиссионные магазины и ломбарды. Они предлагали клиентам получить заем под залог имущества, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском отделении Южного ГУ Банка России. В итоге компании были включены в предупредительный список Банка России.

С середины прошлого года Банк России на своем сайте публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. В предупредительный перечень, который обновляется ежедневно, попадают организации с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных участников рынка ценных бумаг. В него уже включено почти сорок компаний, которые зарегистрированы в Волгограде и некоторых районах области, в том числе три из которых имеют признаки «финансовых пирамид». 
 
– Нелегальные участники финансового рынка не поднадзорны Банку России, соответственно не соблюдают законодательство и права потребителей. Деятельность нелегальных субъектов часто построена на обмане потребителей финансовых услуг и в большинстве случаев сопряжена с риском утраты денежных средств и имущества, – отметил руководитель отделения Волгоград Южного ГУ Банк России Роман Рахматулин.

Справка.  Прежде чем заключать договор с любой финансовой организацией нужно проверить ее наличие в «Справочнике финансовых организаций» на сайте Банка России, в предупредительном списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Кроме того, нелишним будет посмотреть, имеет ли организация регистрацию в налоговом органе и какие виды деятельности должна осуществлять. Все это поможет гражданам сохранить денежные средства и избежать нарушения своих финансовых прав.  

Напомним, сообщить о фактах нелегальной деятельности на финансовом рынке может любой человек. Информацию можно оставить на официальном сайте регулятора, через интернет-приемную и приложение «ЦБ онлайн».

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