Под Волгоградом в реанимации после ДТП с поездом умер мужчина

В горбольнице Камышина Волгоградской области в реанимационном отделении скончался 65-летний мужчина после ДТП с поездом на переезде у села Костарево. Как стало известно ИА «Высота 102», водитель попал в медучреждение с сочетанной травмой, множественными переломами ребер справа и разрывом печени.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 65-летний водитель LADA Granta двигался по подъездной дороге от трасы Иловля —Ольховка — Камышин к селу Костарево. Мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на ж/д переезд. В результате легковой автомобиль смяло грузовым поездом. 64-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте.

Водителя экстренно доставили в городскую больницу Камышина. По информации собственного источника в экстренных службах, мужчина скончался в реанимации 24 июля.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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