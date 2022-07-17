Погибла женщина: под Волгоградом под поезд влетела легковушка

В Камышинском районе Волгоградской области сегодня, 17 июля, произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда. Один человек погиб, еще один пострадал.

— По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на ж/д переезд при запрещающем показании исправно действующей автоматической сигнализации перед приближающимся составом, — сообщили информагентству в пресс-службе Приволжской ЖД. — Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.





По уточненным сведениям Приволжской ЖД, в результате аварии погиб пассажир автомобиля. По сообщениям очевидцев, женщина скончалась на месте. Водитель госпитализирован с травмами.

Известно, что инцидент произошел недалеко от села Костарево на ж/д переезде без дежурного работника, расположенном на 215 километре между станциями Петров Вал и Соломатино.

Фото: Подсмотрено. Камышин / t.me

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