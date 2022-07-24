Двое пассажиров такси пострадали в ДТП у обладмина в Волгограде

Происшествия 24.07.2022 11:49
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24.07.2022 11:49
Сегодня, 24 июля, стали известны подробности тройного ДТП с участием автомобиля такси у здания областной администрации в центре Волгограда.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате аварии пострадали пассажиры такси 41 и 66 лет. С травмами они доставлены в больницу. Ранее ИА «Высота 102» сообщала об аварии в Центральном районе Волгограда, где столкнулись УАЗ, Hyundai Solaris (такси) и Lexus. ДТП произошло напротив дома №9 по проспекту Ленина, где находится администрация Волгоградской области.
По данным главка полиции, 34-летний водитель автомашины «УАЗ», двигаясь по проспекту Ленина в сторону ул. Краснознаменской, при проезде перекрестка на красный сигнал светофора врезался в такси, которое следовало по проспекту Ленина. От удара Hyundai Solaris совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Lexus.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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